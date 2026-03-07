Σε μια κίνηση που αλλάζει άρδην τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε μια πρωτοφανή επίθεση μέσω του Truth Social, χαρακτηρίζοντας το Ιράν ως τον μεγάλο «ηττημένο» της ιστορίας. Ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του, ο Τραμπ προειδοποιεί με «πλήρη καταστροφή», την ώρα που πληροφορίες θέλουν τον Λευκό Οίκο να εξετάζει σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων για τον έλεγχο των πυρηνικών εγκαταστάσεων και του πετρελαίου της χώρας.

Η πραγματικότητα στο πεδίο είναι εκρηκτική. Παρά τη «συγγνώμη» που ζήτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν από τις γειτονικές χώρες για τις επιθέσεις των προηγούμενων ημερών, ο Τραμπ εμφανίζεται ανένδοτος, αποδίδοντας την υποχώρηση της Τεχεράνης αποκλειστικά στην «αδιάκοπη επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Οι σκληρές δηλώσεις Τραμπ: «Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν περιορίστηκε σε διπλωματικές εκφράσεις, αλλά περιέγραψε με ωμό τρόπο τη θέση στην οποία θεωρεί ότι βρίσκεται πλέον η Τεχεράνη. Στην ανάρτησή του, που προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το Ιράν δεν είναι πια ο "νταής της Μέσης Ανατολής", είναι αντ’ αυτού, "Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ" και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, εκτός και αν παραδοθεί ή, πιο πιθανό, καταρρεύσει εντελώς! Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά! Υπό σοβαρή σκέψη για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, είναι περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν θεωρούνταν στόχοι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να οραματίζεται ένα μεταπολεμικό Ιράν στα πρότυπα της Βενεζουέλας, όπου ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών θα περάσει σε μια νέα ηγεσία της δικής του έγκρισης. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο NBC News, δήλωσε πως δεν έχει «καμία φοβία» για την παρουσία στρατευμάτων στο έδαφος, αν αυτά καταστούν απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Το Ιράν, το οποίο υφίσταται μεγάλες ήττες, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους πυροβολήσει πια.

Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αδιάκοπης επίθεσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ήθελαν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, έπειτα από χιλιάδες χρόνια, από τις γειτονικές του χώρες στη Μέση Ανατολή.

Είπαν: “Ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ”. Εγώ είπα: “Παρακαλώ!”.

Το Ιράν δεν είναι πια ο “νταής της Μέσης Ανατολής”, είναι αντ’ αυτού, “Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ” και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, εκτός και αν παραδοθεί ή, πιο πιθανό, καταρρεύσει εντελώς!

Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά! Υπό σοβαρή σκέψη για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, είναι περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν θεωρούνταν στόχοι.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η απάντηση της Τεχεράνης: «Όνειρο που θα πάρετε στον τάφο σας»

Η αντίδραση από την πλευρά του Ιράν ήταν άμεση και εξίσου σκληρή. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σε διάγγελμά του, ξεκαθάρισε ότι η απαίτηση των ΗΠΑ για άνευ όρων παράδοση δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

«Οι εχθροί (Ισραήλ και ΗΠΑ) μπορούν να πάρουν στους τάφους τους την επιθυμία να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, καλώντας τους Ιρανούς σε ενότητα απέναντι στην εξωτερική απειλή.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε προκλητικά ότι η Τεχεράνη «περιμένει» τα αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελέσει «μεγάλη καταστροφή» για τις ΗΠΑ.

Χερσαίες επιχειρήσεις «αστραπή» και ο ρόλος των Κούρδων

Σύμφωνα με αναφορές του NBC News, ο Τραμπ εξετάζει τη χρησιμοποίηση των Κούρδων μαχητών του Βόρειου Ιράκ ως «αιχμή του δόρατος» σε μια ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση. Το σενάριο που συζητείται δεν περιλαμβάνει μια γενικευμένη εισβολή, αλλά στοχευμένες επιχειρήσεις από επίλεκτες δυνάμεις (όπως οι αλεξιπτωτιστές που τέθηκαν πρόσφατα σε ετοιμότητα) για την εξουδετέρωση στρατηγικών στόχων και τη διασφάλιση των αποθεμάτων ουρανίου.

Αν και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, τόνισε πως ο πρόεδρος «διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές». Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ανεξέλεγκτο πόλεμο φθοράς, όμως ο Τραμπ φαίνεται πεπεισμένος ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε διάστημα τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων.

