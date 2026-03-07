Ποιος θα φανταζόταν ότι ο ουρανός πάνω από το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του κόσμου θα μετατρεπόταν σε πεδίο μάχης μέσα σε λίγα λεπτά; Είναι η είδηση που παγώνει τη διεθνή κοινότητα το μεσημέρι του Σαββάτου, 7 Μαρτίου 2026: μια μαζική επιχείρηση αναχαίτισης πυραύλων και drones έλαβε χώρα πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB), αναγκάζοντας τις αρχές να τραβήξουν «χειρόφρενο» σε όλες τις πτήσεις. Η Μέση Ανατολή φλέγεται πλέον για δεύτερη συνεχή εβδομάδα, και οι εικόνες με τα σύννεφα καπνού πάνω από τον αερολιμένα κάνουν τον γύρο του πλανήτη.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, παραμένει εκρηκτική, παρά τα μηνύματα «συγγνώμης» που επιχείρησε να στείλει νωρίτερα η Τεχεράνη προς τις γειτονικές της χώρες. Ενώ το Ιράν διαμηνύει πως δεν θα επιτεθεί πρώτο αν δεν προκληθεί, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιβεβαίωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αντιμετώπισε άμεσες απειλές από ιρανικούς πυραύλους. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε την περιοχή, την ώρα που χιλιάδες επιβάτες έβλεπαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται η μία μετά την άλλη.

The regime's president today: “We won't attack neighboring countries anymore”



The regime an hour ago: Drone strike on Dubai International Airport ????pic.twitter.com/BZz7db4Da5 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) March 7, 2026

Εγκλωβισμένοι επιβάτες και μερική αποκατάσταση του χάους

Η κατάσταση εντός του αεροδρομίου DXB παραμένει δραματική, με χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι στους τερματικούς σταθμούς, περιμένοντας μια ενημέρωση που αργεί να έρθει. Η Emirates, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της περιοχής, αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της, ενώ μόλις πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε η μερική αποκατάσταση των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η διοίκηση του αεροδρομίου απευθύνει δραματική έκκληση στους ταξιδιώτες: «Παρακαλούμε να μην μεταβαίνετε στο αεροδρόμιο αν δεν έχετε επιβεβαίωση από την εταιρεία σας».

Παρά τις καθησυχαστικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης του Ντουμπάι για «μικρό περιστατικό» λόγω πτώσης θραυσμάτων χωρίς τραυματισμούς, η ανησυχία είναι διάχυτη. Η διάψευση των φημών που κυκλοφορούν στα social media για καταστροφές εντός του αεροδρομίου δεν στάθηκε ικανή να ηρεμήσει τα πνεύματα, καθώς η σκιά του πολέμου πλανάται πλέον πάνω από κάθε διεθνή πτήση στην περιοχή.

???? BREAKING: Panic inside Dubai International Airport ???????? after debris from an intercepted Iranian missile ???????? reportedly fell near the area. Videos show passengers running through terminals as security moves in. Dubai airport incident, missile interception, Iran tensions, Middle… pic.twitter.com/e35L5bOck1 — War Tracker X (@WarTrackerX) March 6, 2026

Η κυβερνητική ολιγωρία και η ασφάλεια των Ελλήνων ταξιδιωτών

Ενώ η κατάσταση στο Ντουμπάι θυμίζει εμπόλεμη ζώνη, στην Αθήνα η κυβέρνηση φαίνεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια αδικαιολόγητη παθητικότητα. Για άλλη μια φορά, η ελληνική πολιτεία μοιάζει να αιφνιδιάζεται από τα γεγονότα, αφήνοντας δεκάδες Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι σε καθεστώς απόλυτης αβεβαιότητας. Η έλλειψη ενός σαφούς σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τον επαναπατρισμό ή την προστασία των πολιτών μας σε περιοχές υψηλού κινδύνου είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Η αυστηρή κριτική δεν αφορά μόνο την ενημέρωση, αλλά την ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής. Η κυβέρνηση οφείλει να πιέσει για τη διασφάλιση ασφαλών διόδων και να σταματήσει να αρκείται σε τυπικές ανακοινώσεις, την ώρα που η γεωπολιτική σκακιέρα καταρρέει και οι κίνδυνοι για τους ταξιδιώτες αυξάνονται λεπτό προς λεπτό.

