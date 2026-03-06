Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Λευκού Οίκου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι η στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν θα διαρκέσει μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων. Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προχωρούν σε στρατηγικές ενέργειες για την απόκτηση του ελέγχου του ιρανικού εναέριου χώρου.

Επαρκή αποθέματα και στρατηγική ηγεσία

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα στρατιωτικά αποθέματα, η Λέβιτ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή πυρομαχικά για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες της σύγκρουσης. Παράλληλα, τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει διάφορες επιλογές για την ηγεσία του Ιράν, υποδηλώνοντας ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Αντίκτυποι από την επικείμενη σύγκρουση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η στρατιωτική δύναμη της Αμερικής είναι η πιο ισχυρή στον κόσμο και ότι η χώρα θα καταφέρει να επικρατήσει, τονίζοντας ότι η διάρκεια του πολέμου θα είναι τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε εβδομάδες. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν στις απειλές που προέρχονται από το ιρανικό καθεστώς και το πυραυλικό του πρόγραμμα, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Στρατηγικές επιθέσεις και προειδοποιήσεις

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις διεξάγονται με "χειρουργικό", "συντριπτικό" και "αμετανόητο" τρόπο, αποφεύγοντας να δώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας. Υπογράμμισε ότι η τελική απόφαση για την κλιμάκωση της σύγκρουσης ανήκει στον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες σε ιρανικό έδαφος, αλλά προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν με τις επιχειρήσεις όσο απαιτείται για την προστασία των εθνικών τους συμφερόντων.

Σχολιασμός

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και οι δηλώσεις των αξιωματούχων υποδηλώνουν μια επικείμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν. Οι ΗΠΑ φαίνεται να είναι προετοιμασμένες να επενδύσουν σημαντικούς πόρους και στρατηγικές στη διάρκεια αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης. Αν και οι επιτυχίες της αμερικανικής στρατιωτικής μηχανής είναι αναμφισβήτητες, οι συνέπειες και οι αντιδράσεις από το Ιράν και τους συμμάχους του θα μπορούσαν να είναι απρόβλεπτες.

