Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ, του μακροχρόνιου ηγέτη του Ιράν, προκάλεσε αναταραχή και προσδοκίες για μια επανάσταση στη χώρα. Ωστόσο, οι αντιδράσεις των Ιρανών πολιτών είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που ανέμεναν πολλοί, ιδίως στη Δύση. Αντί για χαρά και εορτασμούς, πολλά από τα σχόλια που προήλθαν από τους Ιρανούς δείχνουν ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Αντίκτυποι του θανάτου του Χαμενεΐ

Πολλοί Ιρανοί, μιλώντας ανώνυμα στο BBC, παραδέχτηκαν ότι περίμεναν χρόνια την ημέρα που θα έπεφτε ο Χαμενεΐ. Όμως, όταν αυτό συνέβη, οι αντιδράσεις τους δεν ήταν οι αναμενόμενες. Ένας άνδρας, που χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Kaveh, ανέφερε: «Πάντα φανταζόμουν ότι εκείνη η στιγμή θα ήταν ευτυχισμένη, αλλά δεν ήταν».

Η απογοήτευση και ο θυμός διαδέχθηκαν την αρχική ανακούφιση, καθώς η πραγματικότητα της καθημερινής ζωής στο Ιράν είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Οι Ιρανοί πολίτες δεν αισθάνονται ελεύθεροι να γιορτάσουν, καθώς η καταστολή και οι απειλές από τις αρχές είναι πανταχού παρούσες.

Υποβόσκων φόβος

Ένας κάτοικος της Τεχεράνης, γνωστός ως Σαλάρ, ανέφερε ότι η χαρά που ένιωθαν οι πολίτες την πρώτη ημέρα μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ γρήγορα μετατράπηκε σε φόβο. «Τώρα, όμως, υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις παντού. Κάθε μέρα στέλνουν SMS με προειδοποιήσεις ότι αν βγούμε έξω, θα μας αντιμετωπίσουν με σκληρότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση στο Ιράν έχει γίνει πιο τεταμένη από την αρχή του πολέμου, με τις τιμές των αγαθών να εκτοξεύονται και τις πόλεις να εκκενώνονται. Η αστυνομία έχει προειδοποιήσει ότι θα ανοίγει πυρ σε περιπτώσεις πλιάτσικου και οι πολίτες ανησυχούν για την κατάσταση των τραπεζών και του νομίσματος.

Καθημερινές προκλήσεις

Σύμφωνα με αναφορές από την Jerusalem Post, οι Ιρανοί πολίτες αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις, όπως οι ουρές στα καταστήματα για βασικά αγαθά και οι περιορισμοί στη χρήση των ΑΤΜ. Ένας Ιρανός περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας: «Κάθε μέρα μοιάζει με ένα μήνα. Ο όγκος των επιθέσεων είναι πολύ μεγάλος».

Οι Ιρανοί που βρίσκονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως την κατάσταση που βιώνουν οι συγγενείς τους στην πατρίδα. Ένας πολίτης δήλωσε: «Αμφιβάλλω αν κάποιος από εμάς θα είναι ποτέ ο ίδιος όπως πριν. Ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να το βιώσουν».

Ο θάνατος του Χαμενεΐ δεν φαίνεται να έχει προκαλέσει τη μαζική εξέγερση που πολλοί ανέμεναν. Αντίθετα, οι Ιρανοί πολίτες εκφράζουν συναισθήματα θυμού και φόβου, καθώς η καθημερινότητά τους επιδεινώνεται. Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι οι πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις στο Ιράν παραμένουν περίπλοκες και επικίνδυνες, με τους πολίτες να αγωνίζονται για την επιβίωση τους σε ένα περιβάλλον γεμάτο ανασφάλεια.

Διαβάστε ακόμα: Ασφαλείς χώρες σε περίπτωση παγκοσμίου πολέμου: Οι πιο ασφαλείς περιοχές του πλανήτη