Σήμερα το πρωί, κοιτάζοντας τις ενημερώσεις στο κινητό σου, ίσως ένιωσες αυτό το γνώριμο σφίξιμο στο στομάχι. Για έκτη συνεχόμενη ημέρα, η Μέση Ανατολή θυμίζει καζάνι που βράζει και η αίσθηση ότι τα πράγματα ξέφυγαν από κάθε έλεγχο είναι πλέον διάχυτη. Δεν είναι απλώς άλλος ένας πόλεμος «κάπου μακριά»· είναι μια γεωπολιτική καταιγίδα που χτυπά την πόρτα της γειτονιάς μας, επηρεάζοντας από τις τιμές των καυσίμων μέχρι την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.

Το μέτωπο που «καταπίνει» τις ελπίδες για εκεχειρία

Η κατάσταση στις χώρες του Κόλπου και το συνεχιζόμενο σφυροκόπημα σε Ιράν και Βηρυτό συνθέτουν ένα σκηνικό που οι αναλυτές τρέμουν να περιγράψουν ως «τελικό». Η ένταση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, και οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τη διπλωματία.

Το σφυροκόπημα στον Λίβανο: Οι επιθέσεις στη Βηρυτό έχουν πλέον στοχευμένο χαρακτήρα, διαλύοντας υποδομές και προκαλώντας ένα νέο κύμα προσφύγων που κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει.

Η απάντηση του Ιράν: Η Τεχεράνη βρίσκεται σε μια κατάσταση «τεντωμένου σχοινιού», με τις απειλές για αντίποινα να αιωρούνται πάνω από τις χώρες του Κόλπου.

Ο ρόλος των ΗΠΑ: Η εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων δεν είναι πια παρασκηνιακή, με τις στρατιωτικές κινήσεις στη Μεσόγειο να θυμίζουν σκακιέρα για γερά νεύρα.

Η ανθρωπιστική πλευρά: Πίσω από τους αριθμούς και τις στρατιωτικές ορολογίες, εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με την αγωνία της επόμενης ώρας, σε μια περιοχή που η λέξη «ασφάλεια» έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο.

Συγκλονιστικές εξελίξεις στο πεδίο της μάχης

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται για έκτη συνεχόμενη ημέρα, με το Ιράν να συνεχίζει τους βομβαρδισμούς κατά χωρών του Κόλπου και το Ισραήλ να ανταπαντά με επιθέσεις στην Τεχεράνη και το Λίβανο. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, καθώς οι μάχες επηρεάζουν τη ζωή χιλιάδων πολιτών.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την άποψη ότι μια χερσαία εισβολή στο Ιράν θα ήταν «σπατάλη», ωστόσο υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν τον λόγο για την ηγεσία της Τεχεράνης στο μέλλον. «Είναι χάσιμο χρόνου», δήλωσε αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Ιράν για επικείμενη εισβολή από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Έχουν χάσει τα πάντα», πρόσθεσε, τονίζοντας την ανάγκη να «καθαριστούν» τα πάντα στην περιοχή.

Αντεπίθεση του Ιράν και επιθέσεις στο Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την εκτόξευση πυραύλων και επιθέσεις με drones προς το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα. Παράλληλα, αεροπορικό πλήγμα του Ιράν προκάλεσε ζημιές σε ξενοδοχείο και δύο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Το Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις του και στους γειτονικούς Κόλπους, με το Κουβέιτ, το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και τη Σαουδική Αραβία να δέχονται πλήγματα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω με την ανακοίνωση της αναστολής λειτουργίας της αμερικανικής πρεσβείας στο Κουβέιτ, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστούν οι πολίτες.

Σημαντικές εξελίξεις και στρατηγικές κινήσεις

Στο μεταξύ, οι αεροπορικές άμυνες της Ιορδανίας κατάφεραν να καταρρίψουν αρκετά drones στην πόλη Irb, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση τριών drones ανατολικά του Ριάντ. Σημαντικές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Άμπου Ντάμπι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την κριτική του προέδρου Τραμπ για τις στρατηγικές επιλογές τους, πραγματοποίησαν επιτυχείς επιθέσεις κατά ιρανικών πλοίων που μετέφεραν drones, προσθέτοντας μια ακόμα διάσταση στην κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Γιατί η 6η ημέρα είναι η πιο επικίνδυνη μέχρι τώρα

Όταν ένας πόλεμος περνά το κρίσιμο όριο των πρώτων ημερών χωρίς συμφωνία, η ιστορία διδάσκει ότι η σύρραξη τείνει να γίνει περιφερειακή. Αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει τώρα, με τις χώρες του Κόλπου να μπαίνουν άμεσα στη δίνη των εξελίξεων.

Ενεργειακή αβεβαιότητα: Ο φόβος για τα στενά του Ορμούζ και τις πετρελαιοπηγές επηρεάζει άμεσα την τσέπη του μέσου καταναλωτή στην Ευρώπη.

Διπλωματικό αδιέξοδο: Οι διεθνείς οργανισμοί μοιάζουν παρακολουθητές των γεγονότων, αδυνατώντας να επιβάλουν μια ουσιαστική παύση πυρός.

Το φαινόμενο του ντόμινο: Μια λάθος κίνηση σε ένα από τα πολλά μέτωπα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου.

