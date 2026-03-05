Εκτέλεσαν ένα αθώο παιδί 14 ετών: Η τραγική ιστορία του Τζορτζ Στίνεϊ που θυμίζει το «Πράσινο Μίλι»

Μια ιστορία που συγκλονίζει και παραπέμπει στο «Πράσινο Μίλι»

Η υπόθεση του Τζορτζ Στίνι, ενός 14χρονου αγοριού που εκτελέστηκε το 1944, προκαλεί ανατριχίλα και παραλληλίζεται με τη μυθοπλασία του Στέφεν Κινγκ. Ο Στίνι, που θεωρήθηκε αθώος, έχει γίνει σύμβολο της αδικίας και της κακοδικίας. Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’40, η ιστορία του θύμισε την πλοκή του «Πράσινου Μίλι», όπου ένας αθώος Αφροαμερικανός καταδικάζεται για εγκλήματα που δεν διέπραξε.

Ποιος ήταν ο Τζορτζ Στίνι

Ο Τζορτζ Στίνι Τζούνιορ συνελήφθη το Μάρτιο του 1944 και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία δύο κοριτσιών, της 11χρονης Μπέτυ και της 7χρονης Μαίρης. Ο ίδιος και η μικρότερη αδελφή του έπαιζαν στον δρόμο όταν οι κοπέλες τους πλησίασαν για να ρωτήσουν πού μπορούσαν να βρουν ένα συγκεκριμένο λουλούδι. Μη γνωρίζοντας την απάντηση, οι κοπέλες απομακρύνθηκαν, και το ίδιο βράδυ δεν επέστρεψαν σπίτι τους.

Η οικογένεια Στίνι συμμετείχε στις έρευνες για την ανεύρεση των κοριτσιών μέχρι που τα σώματα τους βρέθηκαν σε ρηχό χαντάκι. Η σύλληψη του Τζορτζ ακολούθησε άμεσα, με την αστυνομία να ισχυρίζεται ότι «ομολόγησε» την πράξη του. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις που να τον συνδέουν με το έγκλημα.

Δίκη και εκτέλεση χωρίς δικαιοσύνη

Η δίκη του Στίνι ήταν μια διαδικασία που δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης. Ο δικηγόρος υπεράσπισής του δεν είχε καμία εμπειρία σε υποθέσεις εσχάτης ποινής και δεν κάλεσε κανέναν μάρτυρα υπεράσπισης. Με μια μόνο κατάθεση από τον τοπικό σερίφη, η ενοχή του κρίθηκε μέσα σε 10 λεπτά. Η καταδίκη του σε θάνατο έγινε από ένα σώμα ενόρκων που αποτελούνταν αποκλειστικά από λευκούς.

Ο Τζορτζ Στίνι εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα στις 16 Ιουνίου 1944. Δημοσιεύματα της εποχής περιγράφουν την τραγική στιγμή της εκτέλεσής του, με τους φύλακες να δυσκολεύονται να τον δέσουν, καθώς το σώμα του ήταν μικρό και εύθραυστο. Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε με 2.400 βολτ, αφήνοντας τον ανήλικο με δάκρυα στα μάτια του.

Δικαιώση μετά από 70 χρόνια

Το 2013, οι δικηγόροι της οικογένειας Στίνι κατέθεσαν αίτηση για την ακύρωση της καταδίκης του. Η δικαστής Carmen Mullen, μετά από ακροαματική διαδικασία, αποφάσισε το 2014 ότι ο Τζορτζ είχε στερηθεί τη δίκαιη δίκη. Ο δικηγόρος του δεν έκανε έρευνα, δεν κάλεσε μάρτυρες και δεν κατέθεσε έφεση, γεγονός που καθόρισε την απόφαση της δικαστού.

Η Μάλεν δήλωσε: «Κανείς εδώ δεν μπορεί να δικαιολογήσει πως ένα 14χρονο παιδί κατηγορήθηκε, δικάστηκε, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε σε περίπου 80 ημέρες». Η απόφαση για την ακύρωση της καταδίκης ήρθε 70 χρόνια μετά την τραγική τύχη του παιδιού.

Σχόλια

Η ιστορία του Τζορτζ Στίνι αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά της δικαιοσύνης και των φυλετικών προκαταλήψεων που επικρατούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1940. Παρά την αθωότητά του, ο Στίνι υπήρξε θύμα ενός συστήματος που απέτυχε να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους. Η δικαίωσή του, έστω και καθυστερημένα, υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη δικαιοσύνη.

Διαβάστε ακόμα: Συγκλονίζει μαρτυρία Έλληνα από το Ντουμπάι: «Πετάξαμε για Ελλάδα αλλά μας αναχαίτισαν ιρανικά μαχητικά»