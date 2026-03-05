Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε ένα νέο, ακόμη πιο επικίνδυνο στάδιο, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για τη «δεύτερη φάση» των επιχειρήσεών του κατά του Ιράν. Στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων αναμένεται να βρεθούν οι υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων της Τεχεράνης, οι οποίες θεωρούνται η «ραχοκοκαλιά» της αποτρεπτικής ισχύος του ιρανικού καθεστώτος.

Η στρατηγική των «υπόγειων πόλεων»

Το Ιράν έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια ένα εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων τούνελ και βάσεων, γνωστών ως «πόλεις πυραύλων», βαθιά μέσα σε ορεινές περιοχές για να προστατεύεται από αεροπορικές επιδρομές. Η ισραηλινή στρατηγική για τη δεύτερη φάση φαίνεται πως επικεντρώνεται στην εξουδετέρωση αυτών των στόχων, χρησιμοποιώντας προηγμένα οπλικά συστήματα και βόμβες ικανές για βαθιά διείσδυση (bunker busters).

Η επιλογή αυτών των στόχων δεν είναι τυχαία, καθώς από εκεί προέρχονται οι βαλλιστικοί πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Η καταστροφή τους θα σήμαινε ένα καίριο πλήγμα στην ικανότητα της Τεχεράνης να ανταποδώσει σε μελλοντικά χτυπήματα, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τον κίνδυνο μιας γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης.

Διεθνείς ανησυχίες και γεωπολιτικό ρίσκο

Ο σχεδιασμός για πλήγματα σε ιρανικό έδαφος έχει προκαλέσει συναγερμό στη διεθνή κοινότητα. Οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στη στήριξη του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και την αποτροπή ενός πολέμου που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή σταθερότητα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση στις στρατηγικές της υποδομές θα λάβει «συντριπτική απάντηση». Η αναμονή για τη δεύτερη φάση των ισραηλινών επιχειρήσεων κρατά τη διεθνή διπλωματία σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με την ελπίδα για αποκλιμάκωση να μοιάζει όλο και πιο μακρινή.

Πιστεύετε ότι οι στοχευμένες επιθέσεις σε υπόγειες βάσεις μπορούν να εξουδετερώσουν την απειλή ή θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση;

Διαβάστε ακόμα: Ασφαλείς χώρες σε περίπτωση παγκοσμίου πολέμου: Οι πιο ασφαλείς περιοχές του πλανήτη