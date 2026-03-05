Ο πρόσφατος βομβαρδισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχει φέρει την Ευρώπη σε μια κατάσταση αμηχανίας και προβληματισμού. Το εν λόγω γεγονός έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις διπλωματικές εντάσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, με πρωταγωνιστή τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ. Αντίθετα με την κοινή ευρωπαϊκή στάση, ο Σάντσεθ έχει υιοθετήσει μια αυστηρή προσέγγιση κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ερωτήματα για τη θέση της Ισπανίας στην Ευρώπη.

Η ισπανική διαφοροποίηση

Ο Πέδρο Σάντσεθ, πρωθυπουργός της Ισπανίας, έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Η τελευταία του κίνηση ήταν να αρνηθεί την άδεια χρήσης των αμερικανικών βάσεων στην Ισπανία για τις επιχειρήσεις στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «παράνομο και εκτός διεθνούς δικαίου». Η στάση του Σάντσεθ δεν είναι άνευ προηγουμένου, καθώς στο παρελθόν είχε επίσης αρνηθεί την έκκληση του Τραμπ να αυξήσει η Ισπανία τις αμυντικές της δαπάνες, βυθίζοντας τις σχέσεις των δύο χωρών στη χειρότερη τους περίοδο.

Ευρωπαϊκή αντίδραση και στήριξη

Παρόλο που η στάση του Σάντσεθ συναντά αντίσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν έχει προσφέρει στήριξη στον Ισπανό πρωθυπουργό. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σιωπηλή, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ ή κατά της θέσης του Σάντσεθ. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για την ενότητα της Ευρώπης και τη δυνατότητά της να διατηρήσει μια συνεπή εξωτερική πολιτική. Ο Σάντσεθ δεν είναι κάποιος επαναστάτης που προσπαθεί να διαλύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά η έλλειψη υποστήριξης από την ΕΕ σίγουρα κάνει την κατάσταση πιο περίπλοκη.

Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών

Η πολιτική του Τραμπ στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αδιαφορίας προς τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ. Η πρόσφατη κίνηση να προεδρεύσει η σύζυγος του Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, παρά τις διαφωνίες, είναι χαρακτηριστική της πολιτικής του. Αυτή η κίνηση δείχνει τη νέα πραγματικότητα στη διεθνή διπλωματία, όπου οι παραδοσιακές συμμαχίες αμφισβητούνται και οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή των διαχρονικών εταίρων.

Ο διχασμός στην Ευρώπη

Η αντίδραση του Σάντσεθ απεικονίζει έναν διχασμό στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι η διαφορετική άποψη του ισπανικού πρωθυπουργού πρέπει να θεωρείται υγιής, άλλοι την βλέπουν ως διαταρακτική. Ανεξάρτητα από την άποψη που έχει κανείς για τον τρόπο προσέγγισης του ζητήματος από τον Σάντσεθ, είναι σαφές ότι η ηγεσία της ΕΕ αντιμετωπίζει μια κρίσιμη στιγμή που απαιτεί αποφασιστικότητα και συντονισμό.

Η πολιτική σκηνή στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η Ισπανία, δια χειρός Σάντσεθ, προσπαθεί να κινηθεί με βάση τις δικές της αρχές, κάτι που δεν είναι εύκολο σε μια εποχή που οι πολιτικές πιέσεις είναι ισχυρές και παγκόσμιες. Το ερώτημα παραμένει: θα καταφέρει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές με ενότητα και σύνεση;

