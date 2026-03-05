Ιράν προς Τραμπ: «Ο αμερικανικός λαός αξίζει την αλήθεια» – Η απάντηση για τα αίτια του πολέμου

Η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κλιμακώνεται, με τον Ιρανό Υφυπουργό Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι να απαντά στις αιτιάσεις του πρώην Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απαρχή του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην αμερικανική πλατφόρμα Drop Site News, ο Μπαγκάι απέρριψε ως «μεγάλο ψέμα» τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το Ιράν σχεδίαζε να επιτεθεί πρώτο στις ΗΠΑ.

Η αμερικανική στάση και οι ισχυρισμοί του Τραμπ

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι η απόφασή του για προληπτική επίθεση στο Ιράν βασίστηκε στην πεποίθηση ότι η Τεχεράνη επρόκειτο να επιτεθεί πρώτη στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ιράν επρόκειτο να ανταποκριθεί με αντίποινα, γεγονός που θα οδηγούσε σε ευρείες συγκρούσεις.

Οι αντιδράσεις του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών

Από την πλευρά του, ο Μπαγκάι υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν μόλις δύο ημέρες πριν από έναν προγραμματισμένο γύρο διαπραγματεύσεων στις 2 Μαρτίου, ενώ το Ιράν δεν είχε καμία πρόθεση να επιτεθεί. Ο Ιρανός αξιωματούχος κατήγγειλε την αμερικανική απόφαση ως προδοσία της διπλωματίας και κάλεσε τον αμερικανικό λαό να απαιτήσει διαφάνεια από την κυβέρνησή του σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών αυτών.

«Ο αμερικανικός λαός αξίζει την αλήθεια»

«Ισχυρίζονται ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθαμε στον Κόλπο του Μεξικού για να στοχεύσουμε το Λος Άντζελες και άλλες πόλεις των ΗΠΑ; Ή μήπως ήρθαν 6.500 μίλια μακριά, στις ιρανικές ακτές;»

«Νομίζω ότι ο αμερικανικός λαός αξίζει να γνωρίζει, να κατανοεί τι κάνει η κυβέρνησή του. Πώς η κυβέρνησή τους καταχράται τα χρήματά του, τη φορολογία του, την εικόνα τους στη Μέση Ανατολή, στον ισλαμικό κόσμο, απλώς για την προώθηση των ιδιοτροπιών του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, καταζητείται από το ΔΠΔ [Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο], ο οποίος είναι ένας γενοκτόνος δολοφόνος στην Παλαιστίνη».

«Σκοτώνουν τους πολίτες μας. Δήμοι, σχολεία, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, αθλητικοί σύλλογοι, παντού βομβαρδίζονται και στοχοποιούνται από πυραύλους από την ισραηλινή και αμερικανική πολεμική μηχανή. Πιστεύετε ότι οποιοσδήποτε Ιρανός με κοινή λογική θα ήταν πραγματικά σε θέση να απευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό αυτές τις συνθήκες;»

«Διαπραγματευόμασταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε, επισημαίνοντας ότι ένας ακόμη γύρος συνομιλιών είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.Μόλις δύο ημέρες πριν από αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Προδοθήκαμε. Η διπλωματία προδόθηκε».

«Αν δείτε το μοτίβο συμπεριφοράς τους, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ή τεσσάρων δεκαετιών, λατρεύουν να δημιουργούν αποτυχημένα κράτη. Λατρεύουν να προκαλούν αιματοχυσία. Έχουν τόση όρεξη να μετατρέψουν τα κράτη σε χάοςΣτο τέλος της ημέρας δεν νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ιρανών. Γιατί αν νοιάζονταν έστω και λίγο, δεν θα στοχοποιούσαν αθώα κορίτσια στο σχολείο τους».

Αντίποινα και επιθέσεις στον Κόλπο

Οι ενέργειες των ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα ισχυρά ιρανικά αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Κόλπο. Αρκετές χώρες της περιοχής, που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, έγιναν στόχος επιθέσεων, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και απώλειες ζωών.

Η θέση του Ιράν στη διεθνή σκηνή

Ο Μπαγκάι τόνισε ότι το Ιράν θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να αμυνθεί βάσει του διεθνούς δικαίου, καθώς οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των επιθετικών ενεργειών. Επιπλέον, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν δεν στοχεύει σκόπιμα πολιτικούς στόχους, παρά μόνο τις στρατιωτικές πηγές των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον Μπαγκάι, ο αμερικανικός λαός πρέπει να κατανοήσει πώς η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις και την εικόνα της χώρας στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος έκλεισε με την επισήμανση ότι οποιαδήποτε προσέγγιση για διάλογο πρέπει να βασίζεται στην ειλικρίνεια και την αμοιβαία κατανόηση.





Διαβάστε ακόμα: Αλλαγή φρουράς στην Τεχεράνη: Ο Μοζταμπά Χαμενεΐ, γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν