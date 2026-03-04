Υπόγεια «πόλη» στο Ιράν: Ένα ανησυχητικό δίκτυο με «πυραύλους» και «drones»

Ένα εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό βίντεο δημοσιοποίησε το Fars News Agency, απεικονίζοντας ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο στο Ιράν, γεμάτο πυραύλους και drones. Η δημοσίευση αυτή δημιουργεί ανησυχία καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν να κατανοήσουν το πραγματικό μέγεθος της ιρανικής στρατιωτικής ικανότητας.

Ένα υπόγειο οπλοστάσιο

Το βίντεο, που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από προπαγανδιστικές κινήσεις, δείχνει τεράστιες σειρές πυραύλων και drones, με το τελευταίου τύπου Shahed drone να πρωταγωνιστεί. Εντυπωσιακά εναέρια πλάνα παρουσιάζουν την έκταση του οπλοστασίου, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία αυτών των χαμηλού κόστους όπλων σε έναν πόλεμο φθοράς.

Το Shahed drone θεωρείται ιδιαίτερα οικονομικό, με κόστος παραγωγής μόλις μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια και κατασκευή που απαιτεί μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά ιδανικό για την ιρανική στρατηγική, η οποία βασίζεται στην ταχεία ανάπτυξη και χρήση μεγάλων αριθμών drones.

Αντίδραση και αμφισβητήσεις

Η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι οι εικόνες είναι κυρίως προπαγανδιστικού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, το Ισραήλ αναγνωρίζει ότι το Ιράν διατηρεί σημαντική ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων, κάτι που εντείνει τις ανησυχίες στην περιοχή.

Η εικόνα του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που εμφανίζεται στο βίντεο να επιβλέπει το οπλοστάσιο, ενισχύει το μήνυμα ισχύος και ετοιμότητας του Ιράν να απαντήσει σε οποιοδήποτε εξωτερικό εχθρό.

Στρατηγικός αντίκτυπος

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι διεθνείς αντιπαραθέσεις αυξάνονται και η Μέση Ανατολή παραμένει ένα καζάνι που βράζει. Παρά τις ισχυρισμούς περί προπαγάνδας, το βίντεο φαίνεται να ενισχύει τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Ιράν, δημιουργώντας επιπλέον προβληματισμό στις ΗΠΑ και τις συμμαχικές τους δυνάμεις.

Το γεγονός ότι το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει ικανότητα παραγωγής και εκτόξευσης πυραύλων, σε συνδυασμό με την ταχεία κατασκευή drones, εντείνει τους φόβους για μια πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

