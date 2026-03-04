Η γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής είναι σύνθετη, με ιστορικές διαιρέσεις και σύγχρονες αντιπαραθέσεις να διαμορφώνουν τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη της περιοχής. Εδώ και αιώνες, οι θρησκευτικές διαφορές μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών έχουν βαθιά ριζώσει στις κοινωνίες τους, επηρεάζοντας την πολιτική και την ασφάλεια της περιοχής. Σήμερα, αυτές οι διαφορές συναντώνται με οικονομικά συμφέροντα και εθνικές στρατηγικές, δημιουργώντας ένα εύφλεκτο μίγμα.

Η σιιτοσουνιτική αντιπαράθεση και οι ρίζες της

Οι διαμάχες μεταξύ των Σουνιτών και των Σιιτών, δύο κύριων παρακλαδιών του Ισλάμ, διαρκούν σχεδόν 1.400 χρόνια. Οι Σιίτες, οι οποίοι θεωρούν τους ηγέτες τους αγιατολάχ ως θεϊκά καθοδηγούμενους, διαφέρουν από τους Σουνίτες, οι οποίοι δεν διαθέτουν ιεραρχική κληρική δομή. Σήμερα, η πλειοψηφία των μουσουλμάνων είναι Σουνίτες, με σημαντικές κοινότητες σε αραβικά κράτη και την ευρύτερη περιοχή. Αντίθετα, το Ιράν και το Ιράκ διαθέτουν κυρίως Σιιτική πλειοψηφία.

Οι χώρες που αντιτίθενται στο Ιράν

Στην αντίπαλη πλευρά βρίσκονται κράτη όπως η Αρμενία, η Συρία, η Ιορδανία, το Αζερμπαϊτζάν, το Κουβέιτ, το Αφγανιστάν, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

Η Αρμενία, μικρό χριστιανικό κράτος βορειοδυτικά του Ιράν, βρίσκεται ανάμεσα στην Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν. Παρότι στο παρελθόν έβλεπε το Ιράν ως πιθανό προστάτη, η στάση της Τεχεράνης το 2022 όταν το Αζερμπαϊτζάν νίκησε τους Αρμένιους σε συνοριακή σύγκρουση άλλαξε τα δεδομένα.

Η Συρία, μετά την πτώση του συμμάχου του Ιράν Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024, άλλαξε πλήρως προσανατολισμό. Το νέο καθεστώς υπό τον σουνίτη Αχμέντ αλ-Σαράα εμφανίζεται εχθρικό προς την Τεχεράνη.

Η Ιορδανία, η μόνη αραβική μοναρχία χωρίς σημαντικά έσοδα από πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, βρίσκεται σε ειρήνη με το Ισραήλ από το 1994 και λαμβάνει σημαντική βοήθεια από τις ΗΠΑ.

Το Αζερμπαϊτζάν έχει αξιοποιήσει τον ενεργειακό του πλούτο για την αγορά ισραηλινών όπλων και τη συνεργασία με ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, κάτι που προκαλεί έντονη δυσπιστία στην Τεχεράνη.

Το Κουβέιτ είχε χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του Σαντάμ Χουσεΐν κατά του Ιράν τη δεκαετία του 1980 και επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν τη χώρα ως βάση.

Το Αφγανιστάν βρέθηκε πρόσφατα σε πόλεμο με το Πακιστάν, ενώ οι σουνίτες Ταλιμπάν θεωρούν το Ιράν απειλή.

Στο Μπαχρέιν, μια σουνιτική μοναρχία κυβερνά έναν πληθυσμό με μεγάλη σιιτική κοινότητα και οι εντάσεις με το Ιράν είναι έντονες.

Το Κατάρ, αν και μοιράζεται μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου με το Ιράν, φιλοξενεί επίσης την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και μια μεγάλη αμερικανική στρατιωτική βάση, γεγονός που το καθιστά σημαντικό παράγοντα στη σύγκρουση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο τουρισμού και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ η Σαουδική Αραβία, με πληθυσμό περίπου 30 εκατομμυρίων, αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη της αραβικής χερσονήσου και τη χώρα που προστατεύει τα ιερότερα προσκυνήματα του Ισλάμ στη Μέκκα.

Η ιρανική επανάσταση και οι επιπτώσεις της

Το 1979, η Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν άλλαξε ριζικά το γεωπολιτικό τοπίο, φέρνοντας τον αγιατολάχ Χομεϊνί στην εξουσία και αναδεικνύοντας τον ως θρησκευτική ηγετική μορφή για τους Σιίτες. Αυτό πυροδότησε φόβους στο Ιράκ και άλλες Σουνιτικές χώρες για πιθανές εξεγέρσεις, οδηγώντας σε μακροχρόνιες συγκρούσεις. Η αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος παραμένει ένας στόχος για πολλούς, αλλά οι προσπάθειες της Τεχεράνης να επεκτείνει την επιρροή της συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή.

Το οικονομικό παιχνίδι και οι συνέπειές του

Η οικονομική επιβίωση και η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα ενεργειακά αποθέματα και στις γεωπολιτικές εντάσεις. Οποιαδήποτε διακοπή στη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ ή της Ερυθράς Θάλασσας θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική οικονομική κρίση. Πολλές χώρες του Κόλπου, εξαρτημένες από το πετρέλαιο και τον τουρισμό, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζοντας τις επιθέσεις και τις απειλές της Τεχεράνης.

Οι φιλοϊρανικές και ουδέτερες χώρες

Μεταξύ των χωρών που φαίνεται να έχουν πιο φιλικές σχέσεις με το Ιράν είναι η Τουρκία, ο Λίβανος και το Ιράκ. Ωστόσο, η γεωπολιτική πραγματικότητα είναι ρευστή, και ορισμένα κράτη που προσπαθούσαν να διατηρήσουν ουδέτερη στάση ίσως αναγκαστούν να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους λόγω των πρόσφατων εξελίξεων.

Οι χώρες που προσπαθούν να κρατήσουν ουδέτερη στάση

Η Αίγυπτος, το Ομάν και το Πακιστάν επιχειρούν να διατηρήσουν ισορροπίες.

Η Αίγυπτος, η πολυπληθέστερη χώρα της Μέσης Ανατολής με περίπου 100 εκατομμύρια κατοίκους, θεωρεί τον εαυτό της ηγέτη του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου. Παρότι οι σχέσεις με το Ιράν έχουν βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο, περίπου το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της εξαρτάται από τα έσοδα της Διώρυγας του Σουέζ και από χαμηλότοκα δάνεια της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Ομάν έχει προσπαθήσει να λειτουργήσει ως μεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στους βασικούς αντιπάλους του, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ως ο πλησιέστερος γείτονας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις οικονομικές συνέπειες ενός πολέμου.

Το Πακιστάν είναι σύμμαχος της σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας, αλλά λόγω της μεγάλης σιιτικής μειονότητας προσπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις με την Τεχεράνη και εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αεροπορική επιδρομή.

Συμπεράσματα και παρατηρήσεις

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να είναι περιοχή αστάθειας, με θρησκευτικές αντιπαραθέσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια να αναδύονται ως κύριοι παράγοντες. Η διαρκής σύγκρουση μεταξύ των Σουνιτών και των Σιιτών και η εμπλοκή εξωτερικών δυνάμεων, όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, συνθέτουν ένα περίπλοκο μωσαϊκό σχέσεων. Οι οικονομικές επιπτώσεις και οι στρατηγικές συμμαχίες διαγράφουν το μέλλον της περιοχής, με τα κράτη να αναζητούν τρόπους επιβίωσης και ενδυνάμωσης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

