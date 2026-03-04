Το Μυστήριο της Μέλανι Χολ: 30 Χρόνια Χωρίς Απαντήσεις. Η ανεξιχνίαστη δολοφονία

Η εξαφάνιση και δολοφονία της Μέλανι Χολ παραμένει ένα άλυτο μυστήριο σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά. Η αστυνομία ανανεώνει την έκκλησή της προς το κοινό για πληροφορίες, καθώς πλησιάζει η 30ή επέτειος από το έγκλημα.

Τελευταία νύχτα στο Μπαθ

Η Μέλανι Χολ, 25 ετών, εξαφανίστηκε από το νυχτερινό κέντρο Cadillacs στο Μπαθ της Αγγλίας τις πρώτες ώρες της 9ης Ιουνίου 1996. Η νεαρή απόφοιτη πανεπιστημίου, τότε εργαζόμενη στο Royal United Hospital, είχε βγει με φίλους για διασκέδαση. Εθεάθη τελευταία φορά να κάθεται μόνη της στο κλαμπ, λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, καθώς οι φίλοι της είχαν αποχωρήσει.

Βρέθηκε μετά από 13 χρόνια

Τα λείψανά της εντοπίστηκαν 13 χρόνια αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου 2009, από εργάτες που έκοβαν χόρτα δίπλα στον αυτοκινητόδρομο M5, στον κόμβο 14. Η ανακάλυψη των ανθρώπινων οστών δεν οδήγησε, ωστόσο, στη λύση του μυστηρίου.

Έκκληση της αστυνομίας

Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, Μπεν Λάβεντερ, ηγείται των ερευνών, και υπογραμμίζει τον πόνο και την αβεβαιότητα της οικογένειας της Μέλανι. Ως μέρος των προσπαθειών τους, αστυνομικοί καλούν το κοινό να ανακαλέσει μνήμες από το Σαββατοκύριακο εκείνο, όταν η Αγγλία έπαιζε εναντίον της Ελβετίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, και το κέντρο του Μπαθ ήταν γεμάτο κόσμο.

Ο Λάβεντερ δήλωσε πως υπάρχει πιθανότητα η Μέλανι να έφυγε από το κλαμπ με τον δολοφόνο της, καθώς ένα παλτό που είχε αφήσει στη γκαρνταρόμπα παραλήφθηκε. Ζητείται από κάθε άτομο που βρισκόταν στο Cadillacs εκείνη τη νύχτα και από οποιονδήποτε που είδε ύποπτες κινήσεις ή οχήματα στον αυτοκινητόδρομο M5 να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Αγνοούμενα αντικείμενα

Παράλληλα, η αστυνομία αναζητεί το ανοιχτό γαλάζιο μεταξωτό φόρεμα της Μέλανι, τα μαύρα παπούτσια της και την κρεμ τσάντα της, καθώς και κοσμήματα και προσωπικά της αντικείμενα. Η οργάνωση Crimestoppers προσφέρει αμοιβή έως 20.000 λίρες για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη των υπευθύνων.

Παρά τις δεκαετίες που έχουν περάσει, η υπόθεση της Μέλανι Χολ προκαλεί ακόμα έντονο ενδιαφέρον. Η επιμονή της αστυνομίας δείχνει τη σημασία της αποκάλυψης της αλήθειας και της επίτευξης δικαιοσύνης για την οικογένεια της. Η συμβολή του κοινού μπορεί να είναι κρίσιμη για τη διαλεύκανση αυτού του τραγικού εγκλήματος.

