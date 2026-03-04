Το τηλεφώνημα Νετανιάχου σε Τραμπ που «πάγωσε» τη Μέση Ανατολή: Η πληροφορία που άλλαξε τα πάντα

Την περασμένη Δευτέρα, μία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του τότε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, έφερε στη δημοσιότητα πληροφορίες που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας στη Μέση Ανατολή. Ο Νετανιάχου κοινοποίησε μια καταπληκτική ανακάλυψη: ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του, σχεδίαζαν να συναντηθούν το επόμενο Σάββατο στην Τεχεράνη, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για καταστροφική αεροπορική επίθεση.

Μια «ευκαιρία στόχος» που δεν μπορούσε να χαθεί

Η συνομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου και αποτέλεσε μια καθοριστική στιγμή που οδήγησε στο ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές, αυτή η πληροφορία έκανε τον Τραμπ να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επίθεσης. Οι στόχοι ήταν «μοναδικοί» και δεν μπορούσαν να αγνοηθούν.

Εντατικός συντονισμός πριν την αποφασιστική κίνηση

Οι δύο ηγέτες, Τραμπ και Νετανιάχου, είχαν επικοινωνήσει 15 φορές τηλεφωνικά και είχαν συναντηθεί δύο φορές πριν την κρίσιμη τηλεφωνική συνομιλία. Κατά το διάστημα αυτό, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζαν την ιδέα μιας επίθεσης, όμως οι κακές καιρικές συνθήκες και άλλοι επιχειρησιακοί λόγοι καθυστέρησαν την εκτέλεσή της.

Επιβεβαίωση από τη CIA

Κατόπιν εντολής του Τραμπ, η CIA προχώρησε σε επιβεβαίωση των ισραηλινών πληροφοριών σχετικά με τον Χαμενεΐ μέσω εσωτερικής έρευνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι πληροφορίες ήταν αξιόπιστες και ότι τα άτομα αυτά θα βρίσκονταν πράγματι μαζί.

Η διπλωματία αποτυγχάνει

Παράλληλα, συνομιλίες που είχαν διεξαχθεί στη Γενεύη μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, και Ιρανών αξιωματούχων, κατέληξαν άκαρπες. Όπως αναφέρθηκε, οι Ιρανοί δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν παραχωρήσεις που θα ικανοποιούσαν τις ΗΠΑ.

Η τελική απόφαση

Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των δεδομένων, ο Τραμπ πήρε την απόφαση να προχωρήσει, δίνοντας την τελική εντολή το απόγευμα της Παρασκευής. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων στην Τεχεράνη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Χαμενεΐ και την έναρξη του πολέμου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ αποτέλεσε τη σπίθα που οδήγησε στα γεγονότα αυτά. Η αποκάλυψη των πληροφοριών, σε συνδυασμό με την αποτυχία της διπλωματίας, οδήγησε τις δύο χώρες να πάρουν αποφάσεις με μακροχρόνιες συνέπειες για τη Μέση Ανατολή. Η εμπιστοσύνη στα μυστικά δίκτυα πληροφοριών και η συντονισμένη δράση USA-Ισραήλ σφράγισαν την ιστορική αυτή εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμα: «Αποκεφαλισμός» της ιρανικής ηγεσίας: 48 νεκροί ηγέτες σε μία επίθεση. Πανηγυρίζει ο Τραμπ. Η επόμενη ημέρα στο Ιράν