Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανακηρύχθηκε ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, όπως αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναλάβει ποτέ εκλεγμένο κυβερνητικό πόστο, ο Μοτζταμπά θεωρείται για καιρό «σκιώδης ισχυρός άνδρας» στο περιβάλλον του πατέρα του.

Η διαδικασία επιλογής

Η εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ από τη Συνέλευση των Ειδικών πραγματοποιήθηκε υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι επιδίωκαν να διατηρήσουν τη σκληρή γραμμή εξουσίας. Παρά τις συνταγματικές προβλέψεις για ανεξάρτητη κρίση από τη Συνέλευση, η εκλογή του ενισχύει τις εντυπώσεις περί «δυναστικής διαδοχής».

Μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το κενό εξουσίας στο Ιράν κατέστησε επιτακτική την άμεση εκλογή νέου ηγέτη. Η απόφαση για τον Μοτζταμπά καθορίστηκε από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, με ισχυρή επιρροή από ανώτατους αξιωματικούς και στενούς συνεργάτες των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο ρόλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Γεννημένος στη Μασχάντ το 1969, ο Μοτζταμπά είναι γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και της Χαντιτζέ Μιρνταμαντί. Μεγάλωσε σε περιβάλλον ισχυρής θρησκευτικής πίστης και εκπαιδεύτηκε στο Alavi High School της Τεχεράνης, γνωστό φυτώριο του καθεστώτος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν–Ιράκ, υπηρέτησε στους Φρουρούς, αναπτύσσοντας ισχυρούς δεσμούς με την ιρανική στρατιωτική ελίτ.

Παρά την έλλειψη επίσημων αξιωμάτων, ο Μοτζταμπά διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ως σύμβουλος και «φύλακας της πύλης» του πατέρα του. Αμερικανικές κυρώσεις το 2019 τον περιέγραψαν ως άτομο με σημαντική επιρροή πάνω σε δίκτυα ασφαλείας και οικονομικούς πόρους του κράτους.

Οι προκλήσεις της νέας ηγεσίας

Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να σηματοδοτήσει συνέχιση ή και σκλήρυνση της στάσης του Ιράν έναντι της Δύσης, δεδομένης της στενής του σχέσης με συντηρητικούς κύκλους της εξουσίας. Η ανάδειξή του προκάλεσε αμφιβολίες, καθώς δεν φέρει τον ανώτατο θρησκευτικό βαθμό που παραδοσιακά απαιτείται για τη θέση.

Η διαδοχή από γιο σε πατέρα επιβεβαιώνει την τάση για δυναστική διαδοχή, κάτι που προκαλεί επιφυλάξεις ακόμη και σε πιο συντηρητικά τμήματα της κοινωνίας. Παρά όμως τις αντιδράσεις, η υποστήριξη από τους Φρουρούς της Επανάστασης και άλλες δομές εξουσίας υπερίσχυσε, επιτρέποντας την ανέλιξή του.

Η ανάδειξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν υπογραμμίζει τη σημασία των παρασκηνιακών συμμαχιών και της επιρροής από στρατιωτικούς και θρησκευτικούς κύκλους. Η δυναστική διαδοχή ενισχύει τις εντυπώσεις για την εσωτερική δυναμική της ιρανικής εξουσίας, ενώ η στάση του νέου ηγέτη απέναντι στη Δύση αναμένεται με ενδιαφέρον και ανησυχία.

