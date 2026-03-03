Τακτική ΗΠΑ στο Ιράν: Η στρατηγική που ανησυχεί την Ευρώπη και οι «απειλές» για την Αθήνα

Η αυξανόμενη ανησυχία για τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν και οι συνέπειές της για την Ευρώπη συνεχίζουν να αποτελούν θέμα συζήτησης. Μετά τις στοχευμένες αεροπορικές επιθέσεις, αναλυτές προειδοποιούν για την πιθανότητα ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, να βρεθούν στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων.

Η ανησυχία για την Ευρώπη

Ο Δρ. Sidharth Kaushal, ερευνητής στο Royal United Services Institute, επισημαίνει ότι η αποκεφαλιστική στρατηγική που ακολουθήθηκε με την εξουδετέρωση κορυφαίων ιρανών στρατιωτικών μπορεί να επιφέρει απρόβλεπτες συνέπειες. Η πιθανότητα κρίσιμα οπλικά συστήματα να παραδοθούν σε λιγότερο έμπειρα χέρια αυξάνεται, δημιουργώντας νέες απειλές.

Οι επικίνδυνοι πύραυλοι Khorramshahr

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι Khorramshahr, με εμβέλεια 2.000 έως 3.000 χιλιόμετρα, μπορούν να φέρουν κεφαλή 1.500 κιλών, θέτοντας πολλές ευρωπαϊκές πόλεις σε κίνδυνο. Η δυνατότητά τους να εκτοξεύονται σε ριπές αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους και προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.

Επιπτώσεις των επιθέσεων

Οι πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές που στόχευσαν την ιρανική ηγεσία έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στην περιοχή. Η αποδυνάμωση της Τεχεράνης μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή του «μωσαϊκού πολέμου», μια στρατηγική που επιτρέπει σε κατώτερους κυβερνήτες να αναλάβουν περισσότερα καθήκοντα.

Ευρωπαϊκές αντιδράσεις και ενεργειακή κρίση

Η προειδοποίηση προς ευρωπαϊκές χώρες να μη στηρίξουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις στρατηγικές τους, συνοδεύεται από αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα, αναφορές μιλούν για drone επιθέσεις από τη Hezbollah σε βρετανική βάση στην Κύπρο.

Σύγχρονη απειλή για την Ευρώπη

Ο Δρ. Kaushal θεωρεί την άμεση απειλή για την Ευρώπη χαμηλή, αλλά όχι ανύπαρκτη. Η κατάσταση στο Ιράν, με αποκέντρωση εξουσιών λόγω των τελευταίων εξελίξεων, αυξάνει την αβεβαιότητα και την ανάγκη για προσοχή από την πλευρά των ευρωπαϊκών χωρών.

Το γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει ρευστό και η Ευρώπη θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις με μεγάλη προσοχή, δεδομένων των πιθανών απειλών που μπορεί να προκύψουν λόγω των αλλαγών στην ιρανική στρατιωτική ηγεσία και στρατηγική.

