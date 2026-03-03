Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ επιβεβαίωσε την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον της ιρανικής ηγεσίας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με αναφορές, χτυπήθηκαν κτίρια όπως το προεδρικό γραφείο και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκρήξεις στην ανατολική Τεχεράνη, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον στους 787, όπως δήλωσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε μέσω Telegram ότι έριξε πολλαπλές βόμβες σε στρατηγικούς στόχους, όπως το προεδρικό γραφείο και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις στόχευσαν επίσης «βασικές υποδομές του καθεστώτος», ενώ χτυπήθηκαν και στρατιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις επιθέσεις, χρησιμοποιούσε το συγκρότημα αυτό, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

????STRUCK: The Iranian Regime’s Leadership Compound — the central headquarters have been dismantled



This command headquarters was one of the most heavily secured assets in Iran. The compound that housed the regime’s most senior forum was struck by the IAF overnight using precise… pic.twitter.com/4iW2xd71bC — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

Αντίποινα από το Ιράν

Σε απάντηση, ο ιρανικός στρατός προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και μιας αμερικανικής βάσης στο Κατάρ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Shargh, στοχοποιήθηκαν στρατιωτικές ζώνες του Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις. Επίσης, καταγράφηκαν εκρήξεις στη Ντόχα του Κατάρ και στη Μανάμα του Μπαχρέιν, με το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν να καλεί τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Σοκαριστικός αριθμός νεκρών

Οι επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν οδηγήσει σε 787 θανάτους στο Ιράν. Η οργάνωση Human Rights Activists in Iran ανέφερε ότι 742 από τα θύματα είναι άμαχοι, εκ των οποίων 176 είναι παιδιά. Εννέα νοσοκομεία στο Ιράν έχουν επίσης χτυπηθεί, με την ιρανική κυβέρνηση να κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για στοχοποίηση νοσοκομείων.

Άμεσες συνέπειες στην Τεχεράνη

Ο δημοσιογράφος Mohammad Khatibi του BBC δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει πληγεί από τις επιθέσεις, περιλαμβάνοντας σημαντικά κτίρια όπως πύργους επικοινωνιών και το Μεγάλο Παζάρι. Η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης, με το θάνατο του Αλί Χαμενεΐ να προκαλεί ανάμικτες αντιδράσεις.

Διεθνές ενδιαφέρον

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, με τις αγορές να παραμένουν σε συναγερμό και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης να είναι εμφανής. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, ενώ οι επιπτώσεις αυτών των γεγονότων είναι ακόμα απροσδιόριστες.

Σχόλιο

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή είναι ανησυχητική, καθώς φαίνεται ότι τα στρατιωτικά χτυπήματα δεν περιορίζονται μόνο σε στρατηγικές υποδομές αλλά επηρεάζουν και άμαχους πληθυσμούς. Τα θύματα μεταξύ των αμάχων υπογραμμίζουν την ανάγκη για διαπραγματεύσεις και επίλυση των διαφορών με ειρηνικό τρόπο.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί το Ισραήλ χτύπησε «τώρα» το Ιράν; Το παρασκήνιο της επίθεσης και ο ρόλος της Ελλάδας