Πολεμική σύγκρουση στο Ιράν: «Προβλέπεται διάρκεια 5 εβδομάδων», δηλώνει ο Τραμπ

Ο πόλεμος που ξέσπασε στο Ιράν φαίνεται να έχει ακόμα δρόμο μπροστά του, όπως δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Στη διάρκεια δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων, σημειώνοντας ότι η σύγκρουση αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον πέντε εβδομάδες.

Η αποτίμηση της κατάστασης

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ παραμένουν αποφασισμένες να εξαλείψουν τις απειλές που προέρχονται από το Ιράν. «Ο στρατός μας είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο και με άνεση θα επικρατήσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας.

Ο λόγος για την επιμήκυνση της σύγκρουσης έγκειται στο γεγονός ότι το Ιράν συνεχίζει να αποτελεί απειλή με το πυραυλικό και πυρηνικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον Τραμπ, το καθεστώς έχει τη δυνατότητα να πλήξει τόσο την Ευρώπη όσο και την Αμερική με τους πυραύλους του.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για όσο χρειάζεται ώστε να διασφαλιστούν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, χωρίς να αποκαλύψει επιπλέον λεπτομέρειες.

Η προσέγγιση των ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει, όπως σημειώνεται, άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας ή αλλαγή καθεστώτος, αλλά επικεντρώνεται στην εκπλήρωση στρατηγικών στόχων.

Η θέση του Ισραήλ

Το Ισραήλ στηρίζει ενεργά τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής στο Λίβανο, σύμφωνα με το CBS NEWS. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ, ταξίαρχος Effie Defrin, ανέφερε ότι «όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η Χεζμπολάχ.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των εμπλεκόμενων χωρών, ελπίζοντας ότι η κατάσταση δεν θα κλιμακωθεί περαιτέρω προς ένα ευρύτερο πεδίο σύγκρουσης.

