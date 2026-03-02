Η διεθνής κρίση στις αερομεταφορές κορυφώνεται με την αναταραχή που προκαλεί η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, οδηγώντας σε εκτεταμένες διακοπές πτήσεων και ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών.

Διεθνής αναταραχή στις αερομεταφορές

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στον τομέα των αερομεταφορών, με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να αναστέλλουν πτήσεις και μεγάλα αεροδρόμια να κλείνουν τις πύλες τους. Αεροπορικές όπως οι Emirates Airlines, Etihad Airways και Qatar Airways αναγκάστηκαν να ακυρώσουν εκατοντάδες δρομολόγια, ενώ το πολυσύχναστο Dubai International Airport παραμένει κλειστό.

Εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι

Σύμφωνα με το FlightAware, το Σαββατοκύριακο ακυρώθηκαν συνολικά 5.956 πτήσεις, δημιουργώντας χάος σε διεθνή αεροδρόμια. Επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε πόλεις από το Μπαλό έως τη Φρανκφούρτη, καθώς οι διακοπές συνδυάστηκαν με την αναστολή λειτουργίας του εναέριου χώρου σε χώρες όπως το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οικονομικές επιπτώσεις και προοπτικές

Η κρίση στις αερομεταφορές έχει προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, με τις Japan Airlines, Singapore Airlines, Qantas Airlines και Cathay Pacific να βλέπουν τις μετοχές τους να πέφτουν κατά 5,6%, 4,5%, 5,4% και 2,9% αντίστοιχα. Η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης αυξάνει το κόστος λειτουργίας και πιέζει τις εμπορευματικές μεταφορές.

Προκλήσεις για την επανεκκίνηση των πτήσεων

Πληρώματα και πιλότοι βρίσκονται διασκορπισμένοι παγκοσμίως, καθιστώντας δύσκολη την επανεκκίνηση πτήσεων. Οι επιβάτες παραμένουν χωρίς σαφείς πληροφορίες σχετικά με το πότε και πώς θα επανεκτελεστούν οι πτήσεις τους, ενώ προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Σχεδιασμός διαφυγής για τους υπερπλούσιους

Ενώ οι επιπτώσεις της κρίσης πλήττουν τους περισσότερους ταξιδιώτες, οι υπερπλούσιοι αναζητούν εναλλακτικές μέσω ιδιωτικών τζετ. Η Σαουδική Αραβία αναδεικνύεται ως η μοναδική λύση για να διαφύγουν από την περιοχή, με το κόστος πτήσης προς την Ευρώπη να εκτιμάται έως και 350.000 δολάρια.

Η κατάσταση δείχνει πόσο ευάλωτος είναι ο τομέας των αερομεταφορών σε γεωπολιτικές κρίσεις, με την ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό και άμεση δράση να παραμένει επιτακτική.

Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα και το «Ελ. Βενιζέλος»

Η αναταραχή δεν άφησε ανεπηρέαστη τη χώρα μας, με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» να καταγράφει δεκάδες ακυρώσεις προς προορισμούς της Μέσης Ανατολής. Η Aegean Airlines και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει τα δρομολόγια προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Ριάντ και Τζέντα, τουλάχιστον έως τις 5 Μαρτίου. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση.

Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι ήδη ορατές, με τις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών να δέχονται ισχυρές πιέσεις και την τιμή του πετρελαίου να εκτινάσσεται, προμηνύοντας παρατεταμένη κρίση.

Πώς επηρεάζουν εσάς αυτές οι εξελίξεις στα ταξιδιωτικά σας σχέδια;

