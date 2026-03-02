Ο Γιάννης Ασλάνης, ένας Έλληνας πολίτης που βρέθηκε απροσδόκητα εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι, περιγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησε όταν το αεροπλάνο του, με προορισμό την Αθήνα, αναχαιτίστηκε από ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη. Το ταξίδι που ξεκίνησε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 9:40 το πρωί εξελίχθηκε σε εφιάλτη, καθώς τα πολεμικά αεροσκάφη προέβαλαν αιφνιδιαστικά απειλές στον ουρανό.

Αγωνία στον αέρα

Σύμφωνα με τον κ. Ασλάνη, λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος ανακοίνωσε ότι ιρανικά μαχητικά είχαν πλησιάσει επικίνδυνα το αεροσκάφος. «Μας ζήτησαν να κατευθυνθούμε στο Ιράν», ανέφερε ο Έλληνας, ενώ τονίζοντας πως ο πιλότος αρνήθηκε να συμμορφωθεί, αποφεύγοντας έτσι την αιχμαλωσία. Το αεροπλάνο έμεινε στον αέρα για τέσσερις ώρες για να αδειάσει καύσιμα, πριν επιστρέψει τελικά στη Σάρτζα, κοντά στο Ντουμπάι.

Χάος στο αεροδρόμιο

Η επιστροφή στο έδαφος δεν έφερε την ανακούφιση που αναμενόταν. Το αεροδρόμιο της Σάρτζα ήταν γεμάτο με χιλιάδες επιβάτες που αναζητούσαν λύσεις, καθώς πολλές πτήσεις είχαν ακυρωθεί. «Περάσαμε ξανά έλεγχο διαβατηρίων, με αμέτρητες ουρές», σημείωσε ο κ. Ασλάνης, προσθέτοντας ότι πολλοί συνεπιβάτες ήταν σοκαρισμένοι και προσπαθούσαν να κατανοήσουν το τι συνέβαινε.

Καθημερινή απειλή

Οι εγκλωβισμένοι Έλληνες συνεχίζουν να ζουν με τον φόβο νέων επιθέσεων. «Πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο, έπεσε ένας βαλλιστικός πύραυλος δύο χιλιόμετρα από εμάς», ανέφερε, επισημαίνοντας πως οι τοπικές αρχές αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν την πλήρη έκταση των ζημιών. Ο κ. Ασλάνης τόνισε ότι τα βίντεο που κατέγραψε, το έκανε υπό τον κίνδυνο να συλληφθεί.

Καθυστερημένη αντίδραση

Η ελληνική πρεσβεία, σύμφωνα με τον κ. Ασλάνη, καθυστέρησε να παρέμβει. «Αν δεν βγαίναμε να ζητήσουμε βοήθεια, δεν θα μας έβρισκαν. 24 ώρες ήμασταν στο δρόμο», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι αναγκάστηκαν να καλύψουν μόνοι τους τα έξοδα διαμονής. Τελικά, η πρεσβεία ανέλαβε να καλύψει τα έξοδα για ορισμένους επιβάτες που δεν είχαν χρήματα.

Οι Έλληνες περιμένουν πλέον στο Ντουμπάι, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ο κ. Ασλάνης, ο οποίος είχε μετακομίσει πρόσφατα στο Ντουμπάι, κατέληξε λέγοντας: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και αβέβαιη».

