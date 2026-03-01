«Επόμενη ημέρα» στο Ιράν: Το κενό εξουσίας μετά τον θάνατο Χαμενεΐ και ο νέος ρόλος της Δύσης

Η πρόσφατη αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο αβεβαιότητας για την περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει μια σειρά από σενάρια για το μέλλον του Ιράν και την επίδραση του θανάτου του θρησκευτικού ηγέτη στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας.

Αβεβαιότητα και η επόμενη μέρα

Ο θάνατος του Χαμενεΐ έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για το μέλλον του Ιράν. Σύμφωνα με το Al Jazeera, ένα από τα αισιόδοξα σενάρια προβλέπει την κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος και την ανάδυση μιας νέας ηγεσίας που θα είναι πιο φιλική προς τη Δύση και το Ισραήλ. Ωστόσο, διατυπώνονται και πιο απαισιόδοξες προβλέψεις. Υπάρχει ο κίνδυνος το Ιράν να μετατραπεί σε ένα «κράτος φρουρό», όπως το χαρακτήρισε ο Μάικλ Μούλροϊ, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Ένα τέτοιο καθεστώς θα λειτουργεί με στρατιωτικοποιημένη λογική και θα βασίζεται στη δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Basij για τη διατήρηση της κυριαρχίας του.

Η στρατηγική ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επίθεση με στόχο να πλήξουν τις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, προκαλώντας χάος στην ιρανική ηγεσία. Ο Sagiv Asulin, πρώην αξιωματικός των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε ότι το Ιράν έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα και ότι η επιχείρηση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν άψογα συντονισμένη. Σύμφωνα με τον Asulin, η στρατηγική αυτή έχει οδηγήσει σε σοβαρή ζημιά στην ικανότητα του Ιράν να απαντήσει με σημαντικές επιθέσεις, αν και η Τεχεράνη συνεχίζει να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις.

Μετάβαση από τη θεοκρατία στον εθνικισμό

Με τον θάνατο του Χαμενεΐ, το Ιράν μπορεί να εισέλθει σε μια νέα φάση εθνικισμού. Οι επιζώντες αξιωματούχοι επιχειρούν να αναδιαμορφώσουν τον πόλεμο ως υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, αντί για τον θρησκευτικό ζήλο που χαρακτηρίζει την υπάρχουσα ηγεσία. Ο Λαριτζάνι εξέδωσε προειδοποίηση ότι ο τελικός στόχος των επιθέσεων είναι η διάσπαση του Ιράν σε εθνοτικά κρατίδια, κάτι που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους κοσμικούς Ιρανούς ενάντια στον εξωτερικό εχθρό.

Η «παγίδα» του 40 ημερών πένθους

Η κήρυξη 40 ημερών πένθους για τον θάνατο του Χαμενεΐ μπορεί να αποδειχτεί κρίσιμη για το μέλλον του Ιράν. Σύμφωνα με το Al Jazeera, αυτή η περίοδος μπορεί να αποτελέσει μια «παγίδα» για το καθεστώς, καθώς το πένθος θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις εσωτερικές εντάσεις.

Η διάρκεια της σύγκρουσης

Η σύγκρουση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με τον Asulin, και ίσως πυροδοτήσει εντάσεις με τις σουνιτικές χώρες του Κόλπου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τόνισε ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί για να επιτευχθούν οι στόχοι της. Εν τω μεταξύ, το Ιράν προσπαθεί να μειώσει την ένταση των επιθέσεων που δέχεται, αλλά οι συνεχείς επιθέσεις του δείχνουν ότι δεν υπάρχει σχέδιο για να κερδίσει πλήρως τον πόλεμο.

Συμπέρασμα

Το Ιράν βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι που θα καθορίσει το μέλλον του στην περιοχή. Οι επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Ιράν, με την ηγεσία της χώρας να προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες. Η επόμενη μέρα για το Ιράν μπορεί να φέρει αλλαγές που θα καθορίσουν τον ρόλο του στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή.

