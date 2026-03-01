Έμφραγμα στο παγκόσμιο εμπόριο: Πάνω από 250 πλοία ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ

Έμφραγμα στο παγκόσμιο εμπόριο: Πάνω από 250 πλοία ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ

Σκηνικό ανησυχίας επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ καθώς περισσότερα από 250 πλοία βρίσκονται ακινητοποιημένα, δημιουργώντας προβλήματα στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Συμφόρηση στα Στενά του Ορμούζ

Η κρίσιμη σημασία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου είναι γνωστή, καθώς περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου διέρχεται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, η ένταση που επικρατεί στην περιοχή έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου συμφόρηση, με δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία και LNG carriers να έχουν ακινητοποιηθεί ή να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες.

Οι πληροφορίες προέρχονται από την πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic, η οποία καταγράφει τη δυστοκία στην κίνηση των πλοίων στην είσοδο και την έξοδο του Περσικού Κόλπου. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την ομαλή επανέναρξη της ναυσιπλοΐας, ενώ η κατάσταση φέρνει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Ανησυχία για τις τιμές καυσίμων

Η παγκόσμια οικονομία είναι στο επίκεντρο αυτής της κρίσης, καθώς η καθυστέρηση στη διακίνηση πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιβολή αυξημένων ασφαλίστρων κινδύνου είναι πιθανή, μαζί με καθυστερήσεις στις παραδόσεις, κάτι που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αναστάτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η ένταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, με πολλές χώρες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Η περιοχή είναι γνωστή για την στρατηγική της σημασία, και οποιαδήποτε διαταραχή μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία και σταθερότητα.

Η παρούσα κατάσταση αναδεικνύει τη συνεχή ανάγκη για ειρηνικές λύσεις και διαλόγους μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή και να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις.

