Η 1η Μαρτίου 2026 καταγράφεται ως η ημέρα που άλλαξε τον ρου της ιστορίας στη Μέση Ανατολή. Ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά από μια χειρουργική επιχείρηση ακριβείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην καρδιά της Τεχεράνης, βυθίζει την Ισλαμική Δημοκρατία σε μια δίνη θεσμικής μετάβασης και πολεμικής προπαρασκευής.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: ενώ το Ιράν προσπαθεί να διατηρήσει τη θεσμική του συνέχεια, οι εναπομείναντες ηγέτες του ορκίζονται εκδίκηση με όπλα που «ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί».

Το χρονικό της εξόντωσης: Μια επιχείρηση «υψηλής ακρίβειας»

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times, η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ ήταν το αποτέλεσμα μηνών συστηματικής παρακολούθησης από τη C.I.A.

Ο εντοπισμός: Η αμερικανική υπηρεσία γνώριζε τα πρότυπα μετακινήσεων του ανώτατου ηγέτη και εντόπισε μια κρίσιμη σύσκεψη κορυφής το Σάββατο το πρωί σε κυβερνητικό συγκρότημα στην Τεχεράνη.

Η αλλαγή σχεδίου: Ενώ το πλήγμα είχε σχεδιαστεί για τη νύχτα, τροποποιήθηκε ώστε να συμπέσει με τη συγκέντρωση των κορυφαίων αξιωματούχων.

Το πλήγμα: Στις 9:40 π.μ. (ώρα Τεχεράνης), πύραυλοι μεγάλου βεληνεκού έπληξαν το συγκρότημα, εξοντώνοντας τον Χαμενεΐ και την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης (όπως οι Σαμχανί και Πακπούρ), αφήνοντας τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών «αποδεκατισμένες».

Η επόμενη μέρα: Θεσμική μετάβαση και Αλιρεζά Αραφί

Με την απώλεια του Χαμενεΐ, το Ιράν ενεργοποίησε το προσωρινό Συμβούλιο Ηγεσίας.

Μεταβατικό σχήμα: Το Συμβούλιο αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει νέο ηγέτη.

Ο ρόλος του Αραφί: Ο κληρικός Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε ως νομικό μέλος του Συμβουλίου. Αν και ο διορισμός του διασφαλίζει τη συνέχεια του κράτους, δεν σημαίνει αυτόματη διαδοχή, καθώς η τελική απόφαση ανήκει στη Συνέλευση των Ειδικών.

Πολεμική ιαχή: Υπερηχητικοί πύραυλοι και F-4 Phantom

Παρά το πλήγμα στην ηγεσία, το Ιράν δείχνει τα δόντια του. Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, προανήγγειλε νέα χτυπήματα μέσω Χ:

«Σήμερα θα τους χτυπήσουμε με μια ισχύ που δεν έχουν βιώσει ποτέ ξανά».

Υπερηχητική απειλή: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη χρήση των υπερηχητικών πυραύλων κρουζ Fattah-2 κατά αμερικανικών βάσεων, υπογραμμίζοντας την αναβάθμιση του οπλοστασίου της.

Προπαγάνδα και Phantom: Κρατικά μέσα μετέδωσαν βίντεο με μαχητικά F-4 Phantom II (αμερικανικής κατασκευής προ του 1979) να προετοιμάζονται για βομβαρδισμούς, αποδεικνύοντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο.

Διαβάστε ακόμα: «Έμφραγμα» στην Τεχεράνη: Μαζική έξοδος πολιτών και ουρές χιλιομέτρων στα βενζινάδικα