Η απόφαση του Ισραήλ να ξεκινήσει στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην περιοχή. Λίγους μόλις μήνες μετά τον πόλεμο των «12 ημερών» τον Ιούνιο του 2025, το Ισραήλ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, προχώρησε σε μια σειρά στρατιωτικών επιθέσεων που έχουν στόχο να μειώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Πίσω από την απόφαση

Η επίθεση από την πλευρά του Ισραήλ δεν ήταν αναπάντεχη για πολιτικούς αναλυτές. Στις 11 Φεβρουαρίου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου φέρεται να οριστικοποιήθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο. Η στρατηγική περιλάμβανε αρχικά χτυπήματα από το Ισραήλ, με τις ΗΠΑ να ακολουθούν.

Η απειλή του Ιράν

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει για την αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα του Ιράν, ειδικά μετά την επιχείρηση «Rising Lion». Το Ιράν συνέχισε την ανάπτυξη και παραγωγή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, με στόχο να φτάσει τους 8.000 πυραύλους μέχρι το 2027. Ταυτόχρονα, το Ιράν διοχέτευσε σημαντικά ποσά στους συμμάχους του, όπως η Χεζμπολάχ, επιδεικνύοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει τις στρατιωτικές του επιδιώξεις.

Στρατιωτική επιχείρηση «Roaring Lion»

Η επιχείρηση «Roaring Lion» ξεκίνησε με έναν από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς εναέριους βομβαρδισμούς στην ιστορία του Ισραηλινού Στρατού, με περίπου 200 μαχητικά αεροσκάφη να πλήττουν πάνω από 500 στόχους στο Ιράν. Ο στόχος ήταν η καταστροφή των πυραυλικών συστημάτων και των συστημάτων αεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Αντίδραση του Ιράν και διεθνείς εξελίξεις

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει αναταράξεις, με πιθανή γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή. Υπάρχουν αναφορές για προετοιμασίες απάντησης από τους Χούθι και άλλους συμμάχους του Ιράν. Ωστόσο, οι στρατιωτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών και αεροπορικών, είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση.

Η στάση της Ελλάδας

Η Ελλάδα παραμένει αποστασιοποιημένη από τις εξελίξεις, διατηρώντας ουδέτερη στάση. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίστηκε η σημασία της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει έτοιμο σχέδιο για πιθανή εκκένωση, ενώ υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα σε στρατηγικά σημεία όπως η Σούδα και η Λάρισα.

Οι εξελίξεις στην περιοχή συνεχίζουν να παρακολουθούνται στενά, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα αν δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση.

