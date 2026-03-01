Η ανακοίνωση του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ιρανική κρατική τηλεόραση έχει προκαλέσει κύματα αναταραχής τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στη διεθνή σκηνή. Η είδηση έρχεται ως αποτέλεσμα των σφοδρών βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, επιφέροντας μοιραία πλήγματα στην καρδιά της ιρανικής ηγεσίας.

Σοκ και θλίψη στο Ιράν

Το Ιράν κήρυξε περίοδο πένθους διάρκειας 40 ημερών, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν στο γραφείο του στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη. Οι επιθέσεις κόστισαν τη ζωή και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής του, ενώ επίσης χάθηκαν ζωές κορυφαίων στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών της χώρας.

Η «άγρια» απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, απάντησαν με απειλές για την πιο «άγρια επίθεση στην ιστορία» κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ. «Η επίθεση αυτή θα αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη», ανέφεραν, εκφράζοντας την οργή τους για το «μεγάλο έγκλημα» που διαπράχθηκε.

Στρατιωτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Η στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ραγδαία. Το Ιράν ήδη εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones σε ισραηλινά και αμερικανικά στρατιωτικά σημεία, προκαλώντας αναστάτωση στις περιοχές και συναγερμούς αεράμυνας. Οι ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες πόλεις της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι και το Κατάρ, ενισχύουν την αβεβαιότητα και τον φόβο.

Η επόμενη ημέρα στην εξουσία

Ο θάνατος του Χαμενεΐ ανοίγει τον δρόμο για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του Ιράν. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναλαμβάνει προσωρινά το τιμόνι, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνταχθεί νέο Σύνταγμα και να διεξαχθούν εκλογές υπό διεθνή εποπτεία, όπως πρότεινε ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη. Ο Παχλαβί κάλεσε τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να μην υποστηρίξουν το καταρρέον καθεστώς και προέτρεψε τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση για μια μαζική κινητοποίηση.

Η κληρονομιά του Χαμενεΐ

Ο Αλί Χαμενεΐ, ηγέτης του Ιράν για πάνω από τρεις δεκαετίες, υπήρξε ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενη μορφή, ασκώντας απόλυτη εξουσία και διατηρώντας τον έλεγχο μέσω του δίκτυου μυστικών πληροφοριοδοτών και της Ισλαμικής Φρουράς της Επανάστασης. Παρά τις συχνές διαμαρτυρίες και την αντίδραση του λαού, παρέμεινε ακλόνητος, αντιμετωπίζοντας κάθε αντίσταση με σκληρότητα.

Η μετά θάνατον περίοδος του Χαμενεΐ φέρνει νέες προκλήσεις για την Ισλαμική Δημοκρατία, καθώς οι διεθνείς και εσωτερικές πιέσεις αυξάνονται, θέτοντας το Ιράν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον του

Ποιος ήταν ο Αλί Χαμενεΐ που σφράγισε τη μοίρα του Ιράν

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ νωρίς το πρωί της Κυριακής δεν αποτελεί απλώς μια είδηση, αλλά το τέλος μιας ολόκληρης εποχής που κράτησε δεκαετίες. Ο 86χρονος ηγέτης, που κυβέρνησε με απόλυτη αυτοπεποίθηση και σιδηρά πυγμή, αφήνει πίσω του μια χώρα διχασμένη, μια οικονομία σε κρίση και ένα γεωπολιτικό σκηνικό που θυμίζει αναμμένο φυτίλι.

Για τη Δύση ήταν ο «αρχιτέκτονας» του Άξονα της Αντίστασης, ενώ για τον Ντόναλντ Τραμπ «ένα από τα πιο κακά άτομα στην ιστορία». Για το Ιράν, όμως, ήταν ο άνθρωπος που προσωποποίησε το ίδιο το κράτος.

Από τη Μασχάντ στην απόλυτη εξουσία

Ο Χαμενεΐ δεν ήταν πάντα το ακλόνητο σύμβολο της θεοκρατίας. Γεννημένος στην ιερή πόλη Μασχάντ, ξεκίνησε από θρησκευτικά κινήματα αντίστασης κατά της μοναρχίας, πολύ πριν την επανάσταση του 1979. Η άνοδός του ήταν μεθοδική και αιματηρή. Το 1981 επέζησε από απόπειρα δολοφονίας που του στέρησε τη χρήση του δεξιού του χεριού, μια «θυσία» που χρησιμοποίησε για να ενισχύσει το προφίλ του μάρτυρα.

Όταν το 1989 διαδέχθηκε τον Χομεϊνί, πολλοί αμφισβήτησαν τα θρησκευτικά του προσόντα. Εκείνος όμως απάντησε χτίζοντας ένα δαιδαλώδες δίκτυο μυστικών υπηρεσιών και την πανίσχυρη Ισλαμική Φρουρά της Επανάστασης, διασφαλίζοντας ότι καμία φωνή αντίθεσης δεν θα έμενε ατιμώρητη.

Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως...

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς η «παντοδυναμία» του Χαμενεΐ τα τελευταία χρόνια ήταν περισσότερο μια εύθραυστη βιτρίνα παρά μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Οι διαδηλώσεις για τη Μαχσά Αμινί το 2022 αποκάλυψαν ένα βαθύ χάσμα: μια νεολαία που δεν φοβόταν πλέον τον «Μεγάλο Σατανά» της Δύσης, αλλά το ίδιο το καθεστώς που της στερούσε το μέλλον.

Η βίαιη καταστολή με χιλιάδες νεκρούς και συλλήψεις ήταν η τελευταία του προσπάθεια να κρατήσει το «δέντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας» όρθιο, την ώρα που οι ρίζες του είχαν αρχίσει να σαπίζουν από την εσωτερική οργή και τις διεθνείς κυρώσεις.

Η κληρονομιά του «Μικρού» και «Μεγάλου Σατανά»

Ο Χαμενεΐ πέθανε όπως έζησε: σε ευθεία σύγκρουση με τον κόσμο. Διοχέτευσε δισεκατομμύρια στο πυρηνικό πρόγραμμα και σε drones για τη Ρωσία, ενώ ορκίστηκε την καταστροφή του Ισραήλ. Όμως, στην τελική φάση, οι ισραηλινές επιθέσεις ακριβείας και η επιστροφή του Τραμπ στην Ουάσιγκτον δημιούργησαν μια μέγγενη από την οποία δεν μπόρεσε να δραπετεύσει.

Το Ιράν που αφήνει πίσω του βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η διαδοχή του δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια μάχη για την ίδια την επιβίωση του συστήματος.

Διαβάστε ακόμα: Έκτακτη είδηση: Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν – Εκρήξεις στην Τεχεράνη