Η ιρανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη ζωή του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εν μέσω φημών και επιθέσεων που έχουν στοιχήσει πολλές ζωές.

Ιράν: Κατηγορίες και επιθέσεις

Σε μια κρίσιμη στιγμή έντασης, το Ιράν δηλώνει με σιγουριά ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του. Αυτή η δήλωση έρχεται ως απάντηση σε φήμες και ισχυρισμούς περί του θανάτου του, που κυκλοφορούν κυρίως από τους ισραηλινούς και αμερικανικούς κύκλους.

Αναφορές για τον αριθμό των θυμάτων

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB, επικαλούμενο την Ερυθρά Ημισέληνο, ανέφερε ότι 201 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 747 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε 24 επαρχίες της χώρας. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μέρος των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Αντιφατικές πληροφορίες για τον Χαμενεΐ

Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Sky News ότι ο Χαμενεΐ είναι σε καλή κατάσταση, διαψεύδοντας ταυτόχρονα τις πληροφορίες που προέρχονται από σιιτικές πηγές στο Ιράκ, οι οποίες ανέφεραν ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει σκοτωθεί ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η απάντηση του Ιράν στις κατηγορίες

Η ιρανική κυβέρνηση απαντά στις κατηγορίες και τις φήμες, υποστηρίζοντας ότι είναι ανυπόστατες και χωρίς αποδείξεις. Οι ανακοινώσεις αυτές γίνονται στον απόηχο των ισχυρισμών του Ισραήλ, που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ενδείξεις για τον θάνατο του Χαμενεΐ εξαιτίας των στρατιωτικών επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τεταμένη, με τις επιθέσεις και τις φήμες να αυξάνουν την ανησυχία και την αβεβαιότητα όχι μόνο στο Ιράν αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμα: Γυναικολόγος κατηγορείται για «περιττές» αφαιρέσεις οργάνων σε ασθενείς