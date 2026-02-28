Η πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, βρίσκεται σε κατάσταση αναστάτωσης καθώς η κυβέρνηση καλεί τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη λόγω αυξημένης στρατιωτικής έντασης. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας απηύθυνε έκκληση για προσοχή, καλώντας τους πολίτες να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές.

Συστάσεις για εκκένωση

Οι αρχές προχώρησαν στη λήψη μέτρων για την προστασία των κατοίκων, αποστέλλοντας μηνύματα SMS προς τους πολίτες. Το μήνυμα αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς [Ισραήλ] κατά της Τεχεράνης, παρακαλείστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να κατευθυνθείτε προς άλλες πόλεις, εάν είναι δυνατόν».

Αυξημένη κίνηση και ουρές στα πρατήρια

Καθώς οι κάτοικοι της Τεχεράνης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της κυβέρνησης, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους και ουρές σε πρατήρια καυσίμων. Πολλές οικογένειες μετακινούνται προς τα προάστια και σε άλλες πόλεις, ενώ οι εικόνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ταλαιπωρία στους βασικούς οδικούς άξονες.

Μέτρα ασφαλείας και εκπαιδευτική αναστάτωση

Η ιρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η χώρα διαθέτει επαρκή αποθέματα τροφίμων και καυσίμων, ενώ παραχωρήθηκαν έκτακτες εξουσίες στους κυβερνήτες των παραμεθόριων επαρχιών για την εισαγωγή βασικών αγαθών αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παραμένουν κλειστά, με τα μαθήματα να συνεχίζονται διαδικτυακά, καθώς πολλές σχολές είχαν ήδη υιοθετήσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω φοιτητικών διαμαρτυριών.

Αντιδράσεις και διεθνείς ανησυχίες

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, ενώ πολλές πρεσβείες έχουν μειώσει το προσωπικό τους. Ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, Μοτζτάμπα Χαλέντι, ανέφερε πως τουλάχιστον 20 από τις 32 περιφέρειες του Ιράν έχουν δεχθεί επιθέσεις, προτρέποντας τους πολίτες να αποφύγουν τις πληγείσες περιοχές.

Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή έχει προκαλέσει αναταραχή, με τις ξένες κυβερνήσεις να διατηρούν στενή παρακολούθηση των γεγονότων. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν σε δοκιμασία την αντοχή των πολιτών της Τεχεράνης, που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις συνεχείς αλλαγές και την αβεβαιότητα που προκαλεί η παρούσα κατάσταση.

Διαβάστε ακόμα: Μεξικό σε «φλόγες» μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο: Η άνοδος της βίας και οι αλυσιδωτές αντιδράσεις