Ντουμπάι, 28 Φεβρουαρίου 2026 – Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε πριν από λίγο το Ντουμπάι, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα νέο χτύπημα στο πλαίσιο των ιρανικών αντιποίνων που σαρώνουν τις χώρες του Κόλπου. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη, καθώς η στοχοποίηση εμβληματικών τουριστικών και οικονομικών προορισμών μεταφέρει τον πόλεμο στην καρδιά της καθημερινότητας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πλέον αν οι χώρες της περιοχής μπορούν να παραμείνουν ασφαλείς εν μέσω της ευρείας κλίμακας αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Το χρονικό της έκρηξης

Σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα, ενώ αμέσως μετά μια πυκνή στήλη καπνού κάλυψε τον ουρανό.

Το σημείο μηδέν: Η φωτιά φαίνεται να έχει ξεσπάσει στην είσοδο ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου, γνωστού για τις γκουρμέ επιλογές του και τη θέα που προσφέρει στις πισίνες του.

Πανικός στα social media: Βίντεο-ντοκουμέντα δείχνουν ενοίκους και περαστικούς να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Το κύμα των ιρανικών αντιποίνων

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Το χτύπημα στο Ντουμπάι δεν θεωρείται τυχαίο περιστατικό, αλλά μέρος ενός συντονισμένου κύματος επιθέσεων.

Στόχος οι χώρες του Κόλπου: Το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε διευκόλυνση ή υποστήριξη προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με άμεση απάντηση.

Αντίποινα για την επιχείρηση «Επική Οργή»: Οι εκρήξεις στο Ντουμπάι ακολουθούν τις καταστροφικές επιθέσεις που δέχτηκε η Τεχεράνη νωρίτερα σήμερα, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για μια περιφερειακή ανάφλεξη.

???? Just IN ???? An Iranian attack HIT the “Palm Hotel & Resort” in Dubai ???? ???? pic.twitter.com/Iy7q6kBatJ — Nikhil Kumar Mittal (@NikhilKrMittal) February 28, 2026

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο συχνά θα έπρεπε, είναι ότι τέτοιου είδους πλήγματα σε τουριστικές υποδομές πλήττουν καίρια την εικόνα του Ντουμπάι ως «ασφαλούς λιμανιού».

Κλείσιμο εναέριου χώρου: Ήδη αναφέρονται καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων, καθώς η αεράμυνα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Διεθνής ανησυχία: Ταξιδιωτικοί κολοσσοί όπως η Tui παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς χιλιάδες τουρίστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με το Ντουμπάι να μετρά τις πληγές του και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε ακόμα: Ανατροπή με Χαμενεΐ: Το Ιράν διαψεύδει τις φήμες για τον θάνατό του – «Είναι ζωντανός»