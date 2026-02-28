Η γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής τινάχτηκε στον αέρα το μεσημέρι του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου 2026, καθώς Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια ευρείας κλίμακας συντονισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά ιρανικών στόχων. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ πιο τρομακτική από μια τοπική σύρραξη, αφού οι εκρήξεις δεν περιορίστηκαν στην Τεχεράνη, αλλά αντήχησαν σε Αμπού Ντάμπι, Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, θέτοντας ολόκληρη την περιοχή σε κατάσταση πολέμου.

Το ερώτημα που συγκλονίζει τη διεθνή κοινότητα είναι αν βρισκόμαστε πλέον στο κατώφλι μιας ανεξέλεγκτης περιφερειακής σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια σταθερότητα.

Το χρονικό των πληγμάτων και το «ντόμινο» των εκρήξεων

Η επίθεση ξεκίνησε με σφοδρά αεροπορικά χτυπήματα στην Τεχεράνη, αλλά γρήγορα επεκτάθηκε σε στρατηγικά σημεία σε γειτονικές χώρες, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές πολεμικό σκηνικό.

Μακελειό στη Βαγδάτη: Στόχος έγινε το αρχηγείο της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής αλ Χασντ αλ Σάαμπι στο νότιο τμήμα της πόλης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

Χτύπημα στον 5ο Στόλο: Βίντεο-ντοκουμέντα δείχνουν ιρανικά πλήγματα στη βάση του αμερικανικού 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στην κοινή επιχείρηση.

Πανικός σε Ντόχα και Αμπού Ντάμπι: Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ισχυρές εκρήξεις στις πρωτεύουσες του Κατάρ και των Εμιράτων, με τις αρχές να κλείνουν εσπευσμένα τον εναέριο χώρο.

Η στάση των ΗΠΑ και το «παιχνίδι» των εντυπώσεων

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Ενώ το Ισραήλ επιβεβαιώνει την επιχείρηση ως κίνηση αυτοάμυνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν εντολή στο προσωπικό της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ να εγκαταλείψει τη χώρα, προμηνύοντας ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση.

Προειδοποιήσεις εκκένωσης: Η φυγή των Αμερικανών διπλωματών ερμηνεύεται ως προάγγελος μιας γενικευμένης ιρανικής απάντησης που μπορεί να πλήξει την καρδιά του Ισραήλ.

Εσωτερική πολιτική σκοπιμότητα: Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, είναι ότι η κλιμάκωση αυτή λειτουργεί συχνά ως ένα επικίνδυνο εργαλείο αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα εσωτερικά προβλήματα των εμπλεκόμενων κυβερνήσεων.

Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Οι σειρήνες δεν σταματούν να ηχούν, καθώς το Ιράν φέρεται να έχει ήδη εξαπολύσει πυραύλους προς τα ισραηλινά εδάφη, πολλοί από τους οποίους αναχαιτίστηκαν πάνω από το Κατάρ.

Οι συνέπειες στη διεθνή σκηνή

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς το ενδεχόμενο μιας ολοκληρωτικής σύγκρουσης φαίνεται πλέον πιο ορατό από ποτέ.

Ενεργειακή κρίση: Οι αγορές προετοιμάζονται για ένα σοκ στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εχθροπραξίες διεξάγονται στην καρδιά των πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Διπλωματικό αδιέξοδο: Οι σχέσεις Δύσης και Ανατολής δοκιμάζονται σκληρά, με την ανησυχία για εμπλοκή και άλλων δυνάμεων να κορυφώνεται.

Η διερεύνηση των αιτιών πίσω από αυτή τη σπασμωδική κίνηση είναι κρίσιμη, καθώς μια λάθος εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε μια παγκόσμια ανάφλεξη που κανείς δεν θα μπορεί να ελέγξει.

