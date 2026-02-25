Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Το «κόκκινο» διαμέρισμα του Έπσταϊν στο Παρίσι και οι σκοτεινές υποψίες

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα αποκαλύπτουν το εσωτερικό του πολυτελούς διαμερίσματος που διατηρούσε ο Τζέφρι Έπσταϊν στο Παρίσι, ένα μέρος που οι αρχές εκτιμούν ότι φιλοξενούσε σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα.

Πολυτελές διαμέρισμα με σκοτεινό παρελθόν

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien και η New York Post δημοσίευσαν εικόνες από το διαμέρισμα του Έπσταϊν στην Avenue Foch, το οποίο αποτελείται από 18 δωμάτια. Το διαμέρισμα χαρακτηρίζεται από έντονα κόκκινους τοίχους, χαμηλό φωτισμό και τοιχογραφίες με γυμνές γυναίκες. Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Έπσταϊν φαίνεται ξαπλωμένος δίπλα σε δύο γυμνόστηθες γυναίκες, ενώ υπάρχει και εικόνα ενός συρταριού με δύο δονητές.

Υποψίες για εγκληματικές δραστηριότητες

Οι γαλλικές αρχές, που επανεξετάζουν την υπόθεση, θεωρούν ότι το διαμέρισμα είχε χρησιμοποιηθεί για την τέλεση σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων. Το ακίνητο, το οποίο αποκτήθηκε το 2001, περιλαμβάνει επίσης μια σάουνα και ένα γυμναστήριο. Οι φωτογραφίες δείχνουν μια σειρά από παράξενα αντικείμενα, όπως κέρατα αντιλόπης, βαλσαμωμένο μικρό ελέφαντα και ψεύτικες τίγρεις, που συνθέτουν την εκκεντρική διακόσμηση του χώρου.

Σύνδεση με τον Jean-Luc Brunel

Μερικές από τις φωτογραφίες λήφθηκαν κατά την διάρκεια έρευνας το 2019, η οποία σχετιζόταν με κατηγορίες βιασμού κατά του Jean-Luc Brunel, στενού συνεργάτη του Έπσταϊν. Ο Brunel, που κατηγορούνταν για βιασμό ανηλίκου και διακίνηση ανηλίκων, βρέθηκε νεκρός στο κελί του στο Παρίσι, με τις αρχές να αναφέρουν ότι κρεμάστηκε.

Νέες έρευνες από τις γαλλικές αρχές

Με βάση εκατομμύρια έγγραφα που αποκαλύφθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει δύο νέες έρευνες που αφορούν τη διακίνηση ανθρώπων και πιθανές οικονομικές παρατυπίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Εξελίξεις στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Η υπόθεση Έπσταϊν έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και συνεχίζεται να αποκαλύπτονται νέα στοιχεία που ρίχνουν φως στις σκοτεινές δραστηριότητές του. Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης και οι διασυνδέσεις του με ισχυρά πρόσωπα καθιστούν την έρευνα ακόμα πιο σημαντική για τη διεθνή κοινότητα.

