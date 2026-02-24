Γυναικολόγος κατηγορείται για «περιττές» αφαιρέσεις οργάνων σε ασθενείς

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, η αστυνομία της Αυστραλίας ασχολείται με την υπόθεση ενός γυναικολόγου στη Μελβούρνη που κατηγορείται για περιττές χειρουργικές επεμβάσεις σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης οργάνων. Οι καταγγελίες προήλθαν από ασθενείς και δημοσιεύθηκαν από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC.

Οι κατηγορίες για αδικαιολόγητες επεμβάσεις
Ο γυναικολόγος, που δεοντολογικά δεν κατονομάζεται, φέρεται να επέμβαινε σε ασθενείς για την υποψία σοβαρής ενδομητρίωσης, ενώ δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν τη διάγνωση. Μία από τις ασθενείς ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε αφαίρεση των ωοθηκών και της μήτρας της χωρίς ουσιαστική ένδειξη ενδομητρίωσης.

Ο γιατρός αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο όταν ήταν απολύτως πεπεισμένος για την αναγκαιότητά τους προς όφελος των ασθενών. Παρόλα αυτά, πολλές ασθενείς ανέφεραν επίμονο πόνο για μήνες ή και χρόνια μετά τις επεμβάσεις.

Η αντίδραση των αρχών
Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζασίντα Άλαν, δήλωσε ότι η αφαίρεση οργάνων χωρίς κλινική ανάγκη αποτελεί έγκλημα και ανέφερε την υπόθεση στην αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση. Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε την έναρξη της έρευνας, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί καταγγελίες στην Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Επαγγελματιών Υγείας.

Η φύση της ενδομητρίωσης
Η ενδομητρίωση είναι μια κοινή γυναικολογική πάθηση που επηρεάζει τουλάχιστον μία στις δέκα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Προκαλείται από ιστό παρόμοιο με το ενδομήτριο που αναπτύσσεται εκτός της μήτρας, προκαλώντας έντονο πόνο, πεπτικά προβλήματα και υπογονιμότητα. Οι ασθενείς συχνά βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς η διάγνωση μπορεί να είναι περίπλοκη και χρονοβόρα.

Οι συνέπειες και η σημασία της διαφάνειας
Η αποκάλυψη αυτής της υποθέσεως υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερες ρυθμίσεις και διαφάνεια στους ιατρικούς χειρισμούς. Οι ασθενείς που επηρεάστηκαν αναζητούν δικαιοσύνη, ενώ η ιατρική κοινότητα καλείται να επανεξετάσει πρακτικές και διαδικασίες, διασφαλίζοντας ότι η υγεία και η ευημερία των ασθενών προστατεύονται με κάθε τρόπο.

 

