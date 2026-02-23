Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έχει πλήξει την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις βορειοανατολικές πολιτείες να βρίσκονται στο έλεος μιας ιστορικής χιονοθύελλας. Η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, δύο από τις μεγαλύτερες και πιο ζωντανές πόλεις των ΗΠΑ, έχουν παραλύσει, καθώς η χιονόπτωση συνεχίζεται αμείωτη.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις μεγαλουπόλεις

Η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις δημόσιες υπηρεσίες να αναστέλλουν τη λειτουργία τους και τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με το FlightAware, πάνω από 5.000 πτήσεις, τόσο εσωτερικές όσο και διεθνείς, έχουν ακυρωθεί, δημιουργώντας χάος στα αεροδρόμια John F. Kennedy και LaGuardia της Νέας Υόρκης. Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις έχουν επηρεάσει χιλιάδες επιβάτες, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα κακοκαιρίας δεν αναμένεται να υποχωρήσει άμεσα.

Στους δρόμους της Νέας Υόρκης, η κίνηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με τους οδηγούς και τους ποδηλάτες να παλεύουν με το πυκνό χιόνι. Στο Στάτεν Άιλαντ και το Κουίνς, οι δρόμοι και τα οχήματα έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι, ενώ οι παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ ακυρώθηκαν λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Κίνδυνοι καιρικών φαινομένων και επιπτώσεις

Οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για την ένταση του φαινομένου, με τις ριπές ανέμου να φτάνουν τα 55 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας συνθήκες λευκής βροχής. Ο Φρανκ Περέιρα, υπεύθυνος της μετεωρολογικής υπηρεσίας, δήλωσε ότι η καταιγίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται και δεν αποκλείεται να μετατραπεί σε κυκλώνα-βόμβα, γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Ο Μπράις Γουίλιαμς, μετεωρολόγος στη Βοστώνη, προειδοποιεί ότι ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων και βαρύ υγρού χιονιού μπορεί να προκαλέσει καταστροφές στα δέντρα και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. «Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ο συνδυασμός αυτών των συνθηκών», αναφέρει, τονίζοντας τις πιθανές συνέπειες.

Σύμφωνα με το CNN, νωρίς το πρωί, στην πόλη Φρίχολντ, στο Νιου Τζέρσεϊ που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από το Μανχάταν, το χιόνι έφτανε τουλάχιστον τα 60 εκατοστά.

Στο Σέντραλ Παρκ το ύψος του χιονιού είχε φτάσει τα 40 εκατοστά, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021. Η χιονόπτωση αναμένεται ότι θα ενταθεί μέχρι το απόγευμα, τοπική ώρα.

Αντιμετώπιση και προληπτικά μέτρα

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δομές έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την κακοκαιρία. Οι πολίτες ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις και τις προειδοποιήσεις μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων.

Η Φιλαδέλφεια και το Κλίβελαντ αντιμετωπίζουν επίσης έντονα καιρικά φαινόμενα, με τις αρχές να προειδοποιούν για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους. Οι κάμερες κυκλοφορίας στη Φιλαδέλφεια κατέγραψαν σφοδρή χιονόπτωση, ενώ στο Κλίβελαντ εκδόθηκε προειδοποίηση για επικείμενες καταιγίδες.

Η χιονοθύελλα αυτή έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «πιθανώς ιστορική», με την ανατολική ακτή των ΗΠΑ να παραμένει σε κατάσταση συναγερμού. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το κύμα κακοκαιρίας θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις και τις βασικές λειτουργίες των πόλεων.

Tags: χιονοθύελλα, Νέα Υόρκη, Βοστώνη, ΗΠΑ, κακοκαιρία

