Τζέφρι Έπσταϊν: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το «Zorro Ranch» που παγώνουν το παγκόσμιο

Η υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται πως δεν έχει τέλος, καθώς νέα, εφιαλτικά στοιχεία έρχονται στο φως, μετατρέποντας μια ήδη σκοτεινή ιστορία σε πραγματικό θρίλερ. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης επαναφέρουν στην επικαιρότητα ισχυρισμούς που ξεπερνούν κάθε φαντασία, εστιάζοντας στο περιβόητο «Zorro Ranch» στο Νέο Μεξικό. Οι αναφορές για κοπέλες που στραγγαλίστηκαν και θάφτηκαν στην τεράστια ιδιοκτησία του Αμερικανού χρηματιστή επαναφέρουν το ερώτημα: πόσο βαθιά ήταν τελικά η άβυσσος των εγκλημάτων του;

Το «ράντσο του τρόμου» και οι μαρτυρίες που σοκάρουν

Αν και το νησί του Έπσταϊν στις Παρθένους Νήσους βρέθηκε για χρόνια στο επίκεντρο των ερευνών, το «Zorro Ranch» στο Νέο Μεξικό θεωρούνταν πάντα η «βάση» των πιο σκοτεινών του δραστηριοτήτων. Αυτό που προκαλεί τρόμο σήμερα είναι η αναζωπύρωση των μαρτυριών από πρώην εργαζόμενους και θύματα, που κάνουν λόγο για μια δομή σχεδιασμένη να εξαφανίζει ίχνη.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη. Οι βρετανικές εφημερίδες εστιάζουν σε συγκεκριμένα σημεία της έκτασης, όπου στο παρελθόν υπήρξαν αναφορές για ύποπτες κινήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι νέοι ισχυρισμοί περιγράφουν μια εφιαλτική εικόνα:

Μαρτυρίες για κορίτσια που «εξαφανίζονταν» από τις λίστες επιβατών των ιδιωτικών αεροσκαφών πριν φτάσουν στο ράντσο.

Αναφορές για συγκεκριμένα σημεία στην ιδιοκτησία όπου το έδαφος φαίνεται να έχει υποστεί παρεμβάσεις που δεν δικαιολογούνται από εργασίες συντήρησης.

Καταγγελίες για τη χρήση εξελιγμένων συστημάτων παρακολούθησης που κατέγραφαν τα πάντα, ίσως και τις τελευταίες στιγμές κάποιων θυμάτων.

Γιατί ανοίγει τώρα ο φάκελος των «θαμμένων κοριτσιών»

Η χρονική στιγμή των αποκαλύψεων δεν είναι τυχαία. Μετά την πρόσφατη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου και την πίεση που ασκείται σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που συνδέονταν με τον Έπσταϊν, οι αρχές αλλά και οι ερευνητές δημοσιογράφοι αναζητούν πλέον το «απόλυτο πειστήριο».

Αυτό που δεν ειπώθηκε ξεκάθαρα τα προηγούμενα χρόνια είναι η πιθανότητα ο Έπσταϊν να μην περιοριζόταν στη σωματεμπορία, αλλά να είχε περάσει στο επίπεδο των δολοφονιών για να εξασφαλίσει τη σιωπή των θυμάτων του. Οι βρετανικές αρχές, σε συνεργασία με το FBI, φαίνεται πως εξετάζουν εκ νέου το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ραντάρ εδάφους (GPR) σε όλη την έκταση του ράντζου για τον εντοπισμό τυχόν ανθρώπινων λειψάνων.

Η σιωπή που πρέπει να σπάσει

Η ιστορία αυτή δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αφορά δεκάδες οικογένειες που αναζητούν ακόμα τα ίχνη των παιδιών τους που χάθηκαν στο «δίκτυο» του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ. Οι ισχυρισμοί για στραγγαλισμούς και ταφές στο «Zorro Ranch» μπορεί να είναι το τελευταίο κομμάτι ενός παζλ που θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερες διώξεις.

Πιστεύετε ότι οι αρχές θα καταφέρουν τελικά να αποκαλύψουν την πλήρη αλήθεια για το τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες του ράντζου στο Νέο Μεξικό;

Διαβάστε ακόμα: Σάλος στην Αργεντινή: Το «επικίνδυνο» στιγμιότυπο ενός τουρίστα στον «Λαιμό του Διαβόλου»