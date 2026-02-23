Πτώση του 'El Mencho': Η μυστική αμερικανική δύναμη κρούσης και το χάος που παρέλυσε το Μεξικό

Η είδηση του θανάτου του Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, του διαβόητου «El Mencho», έχει προκαλέσει παγκόσμιο σεισμό. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από μια απλή στρατιωτική επιτυχία: η επιχείρηση της Κυριακής (22/2) αποκάλυψε το βάθος της συνεργασίας των ΗΠΑ με το Μεξικό, αλλά και την τρομακτική ισχύ του καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG) που «παρέλυσε» ολόκληρη τη χώρα.

Η μυστική «Δύναμη Κρούσης» των ΗΠΑ

Για πρώτη φορά, ένας Αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η JITF-CC (Κοινή Διαυπηρεσιακή Δύναμη Κρούσης κατά των Καρτέλ) διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.

Στρατιωτική Τεχνογνωσία: Η δύναμη αυτή, υπό την ηγεσία του ταξίαρχου Maurizio Calabrese, χρησιμοποιεί μεθόδους που αναπτύχθηκαν κατά της Αλ Κάιντα και του ISIS για να «χαρτογραφήσει» τα 250.000 μέλη και συνεργάτες των καρτέλ.

Ο Φάκελος «El Mencho»: Οι ΗΠΑ παρείχαν ένα λεπτομερές «πακέτο στόχευσης» στις μεξικανικές δυνάμεις, με απεριόριστες δυνατότητες επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο.

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Παρά τη βοήθεια, το Μεξικό επιμένει ότι η επιδρομή ήταν 100% δική του επιχείρηση, χωρίς φυσική παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στο πεδίο.

Το Μεξικό στις φλόγες: Αντίποινα και Χάος

Ο θάνατος του ηγέτη του CJNG προκάλεσε άμεση «έκρηξη» βίας σε περισσότερες από έξι πολιτείες.

Νάρκο-Μπλόκα: Μέλη του καρτέλ απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους καίγοντας οχήματα και επιχειρήσεις σε Χαλίσκο, Γκουαναχουάτο και Μιτσόακαν. Αεροπορικό «Blackout»: Μεγάλες εταιρείες όπως η Air Canada, η United και η American Airlines ανέστειλαν τις πτήσεις τους στην περιοχή υπό τον φόβο επιθέσεων. Αθλητική Παράλυση: Τέσσερις ποδοσφαιρικοί αγώνες αναβλήθηκαν επ’ αόριστον. Στο γήπεδο της Νεκάξα, οι παίκτριες εγκατέλειψαν έντρομες τον αγωνιστικό χώρο όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το στάδιο.

Τένις και Παγκόσμιο Κύπελλο σε αναμονή

Παρά το κλίμα τρόμου, οι διοργανωτές των τουρνουά τένις σε Ακαπούλκο (Mexican Open) και Μέριντα ανακοίνωσαν ότι οι αγώνες ξεκινούν κανονικά σήμερα, Δευτέρα (23/2), υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η ανησυχία όμως παραμένει, καθώς η Γκουανταλαχάρα —προπύργιο του καρτέλ— είναι μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσει το Μουντιάλ 2026.

Ποιος ήταν ο «El Mencho»; Ο ιδρυτής του CJNG δεν ήταν ένας απλός έμπορος ναρκωτικών. Ήταν ο αρχιτέκτονας ενός «ιδιωτικού στρατού» με drones, θωρακισμένα οχήματα και παραστρατιωτική πειθαρχία. Με επικήρυξη 15 εκατομμυρίων δολαρίων, θεωρείτο ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στο Μεξικό.

Αυτό που δεν ειπώθηκε ακόμα είναι αν η εξόντωσή του θα φέρει την ειρήνη ή έναν ακόμη πιο αιματηρό πόλεμο διαδοχής εντός του καρτέλ, καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι η απουσία του ηγέτη συχνά γεννά νέα κύματα βίας.

