Τραγωδία στον αέρα: Βρέφος πέθανε από ανακοπή σε πτήση της Air France – Μεταφερόταν στο Παρίσι για θεραπεία

Μια αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης της Air France από το Ναϊρόμπι με προορισμό το Παρίσι. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη και οδυνηρή: ένα βρέφος που έπασχε από σοβαρή καρδιακή πάθηση άφησε την τελευταία του πνοή στα 30.000 πόδια, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του πληρώματος και γιατρών που έτυχε να βρίσκονται ανάμεσα στους επιβάτες.

Το βρέφος μεταφερόταν στη γαλλική πρωτεύουσα με την ελπίδα να υποβληθεί σε μια σωτήρια ιατρική θεραπεία, έχοντας μάλιστα ειδικό συνοδό.

Η μάχη για τη ζωή πάνω από τα σύννεφα

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Όταν το βρέφος υπέστη την ανακοπή, το πλήρωμα της Air France εφάρμοσε αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγείας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας:

Δορυφορική επικοινωνία: Υπήρξε άμεση επαφή με το κέντρο ελέγχου SAMU στο Παρίσι για οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Κινητοποίηση επιβατών: Μετά από έκκληση από τα μεγάφωνα, αρκετοί γιατροί που ταξίδευαν με την ίδια πτήση έσπευσαν να βοηθήσουν.

Αυτό που δεν ειπώθηκε στην επίσημη ανακοίνωση, αλλά γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι η ατμόσφαιρα αγωνίας που επικράτησε στην καμπίνα του αεροσκάφους. Δυστυχώς, παρά την κινητοποίηση και την εξειδικευμένη παρέμβαση, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα;

Η Air France υποστηρίζει σθεναρά ότι όλες οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν κατά γράμμα. Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες μεταφοράς ασθενών σε τόσο κρίσιμη κατάσταση με εμπορικές πτήσεις, όμως στην προκειμένη περίπτωση, η μοίρα φαίνεται πως είχε το τελευταίο λόγο.

Μια είδηση που θυμίζει σε όλους μας πόσο εύθραυστη είναι η ζωή, ακόμα και όταν η τεχνολογία και η ιατρική επιστήμη κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να την προστατεύσουν.

