Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε αναβρασμό μετά την τελευταία κίνηση του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μια χαρακτηριστική ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοίνωσε ότι αυξάνει τον νέο παγκόσμιο δασμό στα εισαγόμενα προϊόντα από το 10% στο 15%, λίγο πριν η αρχική απόφαση τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από μια απλή οικονομική απόφαση. Πρόκειται για μια στρατηγική αντεπίθεση του Λευκού Οίκου μετά από μια σημαντική δικαστική ήττα.

Η κόντρα με το Ανώτατο Δικαστήριο

Όλα ξεκίνησαν όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει προηγουμένως ο Τραμπ ήταν παράνομοι. Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Αντί να υπαναχωρήσει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε νέο διάταγμα, θεσπίζοντας έναν προσωρινό «παγκόσμιο δασμό» που αρχικά ορίστηκε στο 10%.

Η νέα αύξηση στο 15%, την οποία ο ίδιος αποκαλεί το «ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο», δείχνει την πρόθεσή του να δοκιμάσει τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας και να πιέσει τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, παρά τις νομικές αντιδράσεις.

Τι σημαίνει αυτό για την αγορά;

Αυτό που δεν ειπώθηκε ακόμα ξεκάθαρα, είναι το πώς αυτή η κίνηση θα επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων που φτάνουν στα ράφια των καταναλωτών. Ένας δασμός 15% σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα σημαίνει:

Πληθωριστικές πιέσεις: Οι εισαγωγείς πιθανότατα θα μετακυλήσουν το κόστος στους πελάτες.

Αβεβαιότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες: Οι ευρωπαϊκές και ασιατικές επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον σε καθεστώς αναμονής, προσπαθώντας να υπολογίσουν τη νέα ζημιά.

Εμπορικός πόλεμος: Υπάρχει έντονος φόβος για αντίμετρα από την Ε.Ε. και την Κίνα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ντόμινο αυξήσεων διεθνώς.

«Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό (...) στο ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο του 15%», δήλωσε ο Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η οικονομική του πολιτική «Πρώτα η Αμερική» δεν πρόκειται να κάνει πίσω μπροστά σε δικαστικές αποφάσεις.

Πιστεύετε ότι αυτή η επιθετική δασμολογική πολιτική θα προστατεύσει πράγματι την αμερικανική παραγωγή ή θα οδηγήσει σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση που θα χτυπήσει και την πόρτα των ΗΠΑ;

Διαβάστε ακόμα: Σκάνδαλο Έπσταϊν: Συνελήφθη ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου, Άντριου, για κατάχρηση εξουσίας