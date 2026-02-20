Νέες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν: Τα email αποκαλύπτουν εμμονή με επικίνδυνα φυτά

Αποκαλυπτικά email του Τζέφρι Έπσταϊν φέρνουν στο φως την ανησυχητική εμμονή του με φυτά που διαθέτουν τοξικές και ψυχοδραστικές ιδιότητες, συνδεδεμένα με την απώλεια της ελεύθερης βούλησης των ανθρώπων. Τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν μέρος ενός τεράστιου όγκου αρχείων που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στα τέλη Ιανουαρίου.

Ανεξήγητο ενδιαφέρον για τα trumpet plants

Στις 3 Μαρτίου 2014, ο Έπσταϊν έστειλε email σε άτομο με το όνομα Αν Ροντρίγκεζ, στο οποίο ανέφερε: «Ρώτησε τον Κρις για τα trumpet plants μου στο φυτώριο [SIC]». Αυτή η φράση εκτιμάται ότι δηλώνει την κατοχή ή τουλάχιστον το ενδιαφέρον του για τα φυτά Angel’s Trumpet, γνωστά και ως «Devil’s Breath». Τα φυτά αυτά περιέχουν σκοπολαμίνη, μια ισχυρή ψυχοδραστική ουσία που επηρεάζει σοβαρά το νευρικό σύστημα.

Η σκοπολαμίνη έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει το σύστημα μνήμης του εγκεφάλου, μπλοκάροντας βασικούς υποδοχείς στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε μεγάλες δόσεις, μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο σε κατάσταση σχεδόν κατατονική.

Αναφορές και επιδράσεις της σκοπολαμίνης

Σε άλλο email, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2015, που φέρεται να προωθήθηκε από φωτογράφο, το μήνυμα είχε θέμα: «Scopolamine: Powerful drug growing in the forests of Colombia that ELIMINATES free will | Daily Mail Online». Το άρθρο στο Daily Mail, που βασίστηκε σε ρεπορτάζ της VICE, περιλάμβανε συνεντεύξεις από φερόμενους εμπόρους ναρκωτικών που περιέγραφαν τις επιδράσεις της ουσίας. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι το φάρμακο μπορεί να κάνει τα θύματα απόλυτα υπάκουα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείς να τους καθοδηγήσεις όπου θέλεις. Είναι σαν να είναι παιδί».

Μαρτυρίες θυμάτων και ανησυχίες

Ένα τρίτο email που εστάλη το 2022, με την ένδειξη «δήλωση αντίκτυπου θύματος», περιλαμβάνει μαρτυρία του Τζόζεφ Μανζάρο. Ο Μανζάρο περιγράφει ένα περιστατικό του Δεκεμβρίου 2014, κατά το οποίο ισχυρίζεται ότι του χορηγήθηκε σκοπολαμίνη. Σύμφωνα με το έγγραφο, ένα από τα άτομα που τον συνόδευαν φέρεται να είπε: «Του έδωσα ΠΟΛΥ από αυτή τη σκοπολαμίνη!», με τον Μανζάρο να αναφέρει έντονη υπνηλία και απώλεια μνήμης.

Τα email που δημοσιοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου αποτελούν μέρος ενός αρχείου περίπου 3,5 εκατομμυρίων εγγράφων. Οι αναφορές στα trumpet plants καταδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν είχε τουλάχιστον κάποιο ενδιαφέρον για τις επιδράσεις που μπορούσαν να έχουν τα φυτά αυτά στους ανθρώπους.

