Ιατρικό λάθος στην Ιταλία: «Τον κοιτάμε απλώς να σβήνει;» – Συγκλονίζει η μητέρα του 2χρονου Ντομένικο

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στην Ιταλία, καθώς ο χρόνος της ελπίδας εξαντλείται για τον 2χρονο Ντομένικο. Το παιδί έπεσε θύμα ενός πρωτοφανούς ιατρικού λάθους, καθώς του μεταμοσχεύθηκε καρδιά που είχε καταστραφεί κατά τη μεταφορά της, και πλέον οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια πως δεν υπάρχει δυνατότητα νέας επέμβασης.

Η κραυγή απόγνωσης της μητέρας

Η Πατρίτσια Μερκολίνο, μητέρα του μικρού αγοριού, περιέγραψε με σπαρακτικό τρόπο τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η μάχη για τη ζωή του γιου της χάνεται.

Η ενημέρωση των γιατρών: Οι γιατροί στο νοσοκομείο Μονάλντι εξήγησαν στη μητέρα ότι ο οργανισμός του παιδιού δεν μπορεί να αντέξει δεύτερο χειρουργείο, καθώς οι πιθανότητες επιβίωσης δεν ξεπερνούν το 10%.



Η σκληρή πραγματικότητα: «Τον κοιτάμε απλώς να σβήνει;», αναρωτήθηκε η γυναίκα, περιγράφοντας την παγωμένη ατμόσφαιρα του νοσοκομείου όταν άκουσε το οριστικό «όχι» από την ιατρική ομάδα.



Δύναμη για τα άλλα παιδιά: Παρά τη συντριβή της, η Πατρίτσια σημείωσε ότι οφείλει να βρει τη δύναμη να συνεχίσει, καθώς έχει να φροντίσει άλλα δύο παιδιά.

Το χρονικό του μοιραίου λάθους

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στην Ιταλία, καθώς οι λεπτομέρειες της μεταφοράς του μοσχεύματος αναδεικνύουν εγκληματικές αμέλειες.

Η μεταφορά του μοσχεύματος: Στις 23 Δεκεμβρίου 2025, η καρδιά του δότη μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο στη Νάπολη. Η εισαγγελική έρευνα έδειξε ότι χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος αντί για κανονικό και ότι το κουτί μεταφοράς ήταν ακατάλληλο για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας.



Η απόφαση των χειρουργών: Όταν το μόσχευμα έφτασε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε η ζημιά, οι γιατροί βρέθηκαν προ αδιεξόδου. Επειδή είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του 2χρονου, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στη μεταμόσχευση της κατεστραμμένης καρδιάς ως ύστατη προσπάθεια.

Κυβερνητική παρέμβαση και έρευνες

Ο Ιταλός υπουργός Υγείας, Οράτσιο Σκιλκάτσι, δήλωσε ότι η πολιτεία εργάστηκε σκληρά για να βρεθεί μια νέα ευκαιρία για το παιδί, όμως πλέον πρέπει να γίνουν σεβαστές οι υποδείξεις της επιστήμης.

Εισαγγελική έρευνα: Βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες σε όσους ενεπλάκησαν στη διαδικασία μεταφοράς και συντήρησης του μοσχεύματος.



Συμπαράσταση: Ο καρδινάλιος της Νάπολης, Μίμο Μπατάλια, παραμένει στο πλευρό της οικογένειας, τονίζοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη και διαφάνεια στην υπόθεση που συγκλονίζει τη χώρα.

