Τραγωδία στην Ισπανία: 47χρονος έχασε τη ζωή του μετά από χρήση taser από την αστυνομία

Σοκ προκαλεί στην κοινή γνώμη της Ισπανίας ο θάνατος ενός 47χρονου άνδρα στην πόλη Πάλμα, ο οποίος κατέληξε μετά τη χρήση συσκευής ηλεκτροσόκ (taser) από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την ακινητοποίησή του.

Το χρονικό της αστυνομικής επέμβασης

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 19 Φεβρουαρίου 2026, μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης που δέχθηκαν οι αρχές.

Η αιτία της κλήσης: Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν στις 04:15 το πρωί για την παρουσία ενός άνδρα σε κατάσταση αμόκ μέσα σε σπίτι, ο οποίος φώναζε και έσπαγε αντικείμενα.

Η κατάσταση στο σπίτι: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κατάσταση ήταν τόσο έκρυθμη που τα παιδιά του 47χρονου είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την οικία και να αναζητήσουν καταφύγιο σε γειτονικό σπίτι.

Η χρήση του taser: Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ανέφεραν πως ο άνδρας ήταν διαταραγμένος και δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις τους. Προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν, ένας από τους πράκτορες έκανε χρήση της συσκευής taser.

Η μοιραία κατάληξη

Αμέσως μετά την ηλεκτρική εκκένωση, η κατάσταση της υγείας του άνδρα επιδεινώθηκε ραγδαία, οδηγώντας στον θάνατό του.

Καρδιοαναπνευστική ανακοπή: Ο 47χρονος κατέρρευσε αμέσως μετά την επέμβαση.

Προσπάθειες ανάνηψης: Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ, ενώ στο σημείο έσπευσαν και υγειονομικές δυνάμεις που συνέχισαν τις προσπάθειες αναζωογόνησης για αρκετή ώρα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Έρευνα σε εξέλιξη: Την υπόθεση έχουν αναλάβει η Ομάδα Ανθρωποκτονιών και η Επιστημονική Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα χρήσης βίας.

Τα επόμενα βήματα των αρχών

Η ισπανική δικαιοσύνη και η ηγεσία της αστυνομίας αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να ριχθεί φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Νεκροψία-Νεκροτομή: Η διαδικασία θα προσδιορίσει αν ο θάνατος προκλήθηκε άμεσα από την ηλεκτρική εκκένωση ή αν υπήρχαν υποκείμενα νοσήματα ή χρήση ουσιών που επιβάρρυναν την κατάσταση.

Δημόσιος διάλογος: Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στην Ισπανία σχετικά με την επικινδυνότητα των όπλων taser και τα όρια της αστυνομικής παρέμβασης σε περιπτώσεις ατόμων με ψυχική διαταραχή.

