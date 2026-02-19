Σε μια ιστορική καμπή για τη βρετανική μοναρχία, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο έκπτωτος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο κτήμα Σάντριγχαμ, την ημέρα που ο πρώην πρίγκιπας έκλεινε τα 66 του χρόνια, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον και τριγμούς στο Παλάτι.

Η επίσημη αντίδραση του βασιλιά Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος, επιδιώκοντας να διαφυλάξει το κύρος του θεσμού και να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον αδελφό του, εξέδωσε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα αυστηρή ανακοίνωση.

Το μήνυμα: Ο βασιλιάς τόνισε επανειλημμένα πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί», υπογραμμίζοντας ότι κανένας πολίτης δεν βρίσκεται υπεράνω της δικαιοσύνης.



Οι λεπτομέρειες της σύλληψης και οι συνθήκες κράτησης

Η αστυνομία του Τάμεση Βάλεϊ επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα ως υπόπτου για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Παρά το γεγονός ότι οι αρχές δεν τον κατονόμασαν επίσημα, η ταυτότητα του Άντριου επιβεβαιώθηκε από όλες τις δημοσιογραφικές πηγές.

Το κελί: Σύμφωνα με αναλυτές, ο Άντριου κρατείται σε τυπικό αστυνομικό κελί, το οποίο διαθέτει μόνο ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα, χωρίς καμία απολύτως προνομιακή μεταχείριση.



Το κατηγορητήριο και η σύνδεση με τον Έπσταϊν

Η έρευνα εστιάζει στη φερόμενη διαβίβαση εμπιστευτικού υλικού προς τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, την περίοδο που ο Άντριου κατείχε τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατάχρηση αξιώματος: Το αδίκημα αφορά τη σκόπιμη παραβίαση καθήκοντος από δημόσιο λειτουργό με τρόπο που πλήττει την εμπιστοσύνη του κοινού.



Η εξέλιξη αυτή θεωρείται από τους αναλυτές ως η πιο επιζήμια στιγμή για τη φήμη της βασιλικής οικογένειας τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ το αντομοναρχικό κίνημα στη Βρετανία φαίνεται να αποκτά νέα δυναμική.

