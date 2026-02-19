Μαρκ Ζούκερμπεργκ: «Ρομποτικός» ή παρεξηγημένος; Η δίκη-ορόσημο για τον εθισμό στα Social Media

Στο επίκεντρο μιας ιστορικής δικαστικής διαμάχης βρέθηκε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Η κατάθεσή του δόθηκε στο πλαίσιο της αγωγής που κατέθεσε η 20χρονη πλέον KGM, η οποία υποστηρίζει ότι η πρώιμη έκθεση στο Facebook και το Instagram προκάλεσε σοβαρό εθισμό, κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις.
Η «ρομποτική» εικόνα και η επικοινωνιακή στρατηγική
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο δικηγόρος της ενάγουσας, Μαρκ Λέινιερ, εστίασε στην προσωπικότητα και τον τρόπο έκφρασης του Ζούκερμπεργκ, χρησιμοποιώντας εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας.
- Συμβουλές αυθεντικότητας: Αποκαλύφθηκε έγγραφο που ζητούσε από τον Ζούκερμπεργκ να φαίνεται «ανθρώπινος και αληθινός», αποφεύγοντας τη «ρομποτική» και «εταιρική» εικόνα.
- Η αντίδραση του CEO: Ο Ζούκερμπεργκ απέρριψε την ιδέα συστηματικής εκπαίδευσης, παραδεχόμενος ωστόσο ότι είναι «ευρέως γνωστός» για την επικοινωνιακή του αμηχανία, αναφερόμενος σε παλαιότερα memes (όπως το βίντεο για το «κάπνισμα κρεάτων»).
- Άμυνα: Υποστήριξε ότι οι συμβουλές των συνεργατών του ήταν απλή ανατροφοδότηση και όχι προσπάθεια κατασκευής μιας ψεύτικης εικόνας.
Το ζήτημα του εθισμού και η ψυχική υγεία των νέων
Το κύριο μέρος της δίκης αφορούσε τον σχεδιασμό των αλγορίθμων και το αν αυτοί στοχεύουν σκόπιμα στον εθισμό των χρηστών.
- Αμφισβήτηση ερευνών: Ο Ζούκερμπεργκ επέμεινε στη θέση ότι η επιστημονική κοινότητα δεν έχει αποδείξει ακλόνητα ότι τα social media βλάπτουν την ψυχική υγεία.
- Χρόνος χρήσης: Παρά τα εσωτερικά έγγραφα που παρουσίασε ο Λέινιερ, ο επικεφαλής της Meta ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία απομακρύνθηκε από τους στόχους αύξησης του χρόνου χρήσης, εστιάζοντας στη «χρησιμότητα» των υπηρεσιών.
- Φίλτρα ομορφιάς: Ο Ζούκερμπεργκ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη βλάβη από τα φίλτρα αισθητικής, παρά τις αντίθετες απόψεις 18 εξωτερικών ειδικών που είχε συμβουλευτεί η ίδια η Meta.
Πολιτικές προστασίας και επαλήθευση ηλικίας
Ένα από τα σημεία τριβής ήταν η ευκολία με την οποία ανήλικοι κάτω των 13 ετών αποκτούν πρόσβαση στις πλατφόρμες.
- Όριο ηλικίας: Ο CEO δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες εντοπισμού ψευδών δηλώσεων ηλικίας, αν και οργανώσεις προστασίας παιδιών αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων.
- Αντιδράσεις: Ο Τζος Γκόλιν της Fairplay χαρακτήρισε τον Ζούκερμπεργκ «αναξιόπιστο», τονίζοντας ότι στελέχη της Meta εμπόδισαν την κατάργηση λειτουργιών (όπως ο αριθμός των likes) που θεωρούνται εθιστικές.
Η σημασία της δίκης «Bellwether»
Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται «πιλότος» (bellwether trial), καθώς η έκβασή της θα επηρεάσει χιλιάδες παρόμοιες αγωγές παγκοσμίως.
- Οι εναπομείναντες εναγόμενοι: Μετά τους συμβιβασμούς του TikTok και του Snap, η Meta και το YouTube παραμένουν οι κύριοι στόχοι της δικαστικής έρευνας.
- Η θέση της Meta: Η υπεράσπιση της εταιρείας υποστηρίζει ότι τα προβλήματα της KGM οφείλονται σε ταραχώδες οικογενειακό περιβάλλον και ότι η ενάγουσα χρησιμοποίησε το Instagram ως «μηχανισμό διαφυγής» και όχι ως αιτία των προβλημάτων της.
