Μαρκ Ζούκερμπεργκ: «Ρομποτικός» ή παρεξηγημένος; Η δίκη-ορόσημο για τον εθισμό στα Social Media

Στο επίκεντρο μιας ιστορικής δικαστικής διαμάχης βρέθηκε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Η κατάθεσή του δόθηκε στο πλαίσιο της αγωγής που κατέθεσε η 20χρονη πλέον KGM, η οποία υποστηρίζει ότι η πρώιμη έκθεση στο Facebook και το Instagram προκάλεσε σοβαρό εθισμό, κατάθλιψη και αυτοκτονικές σκέψεις.

Η «ρομποτική» εικόνα και η επικοινωνιακή στρατηγική

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο δικηγόρος της ενάγουσας, Μαρκ Λέινιερ, εστίασε στην προσωπικότητα και τον τρόπο έκφρασης του Ζούκερμπεργκ, χρησιμοποιώντας εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας.

Συμβουλές αυθεντικότητας: Αποκαλύφθηκε έγγραφο που ζητούσε από τον Ζούκερμπεργκ να φαίνεται «ανθρώπινος και αληθινός», αποφεύγοντας τη «ρομποτική» και «εταιρική» εικόνα.



Αποκαλύφθηκε έγγραφο που ζητούσε από τον Ζούκερμπεργκ να φαίνεται «ανθρώπινος και αληθινός», αποφεύγοντας τη «ρομποτική» και «εταιρική» εικόνα. Η αντίδραση του CEO: Ο Ζούκερμπεργκ απέρριψε την ιδέα συστηματικής εκπαίδευσης, παραδεχόμενος ωστόσο ότι είναι «ευρέως γνωστός» για την επικοινωνιακή του αμηχανία, αναφερόμενος σε παλαιότερα memes (όπως το βίντεο για το «κάπνισμα κρεάτων»).



Ο Ζούκερμπεργκ απέρριψε την ιδέα συστηματικής εκπαίδευσης, παραδεχόμενος ωστόσο ότι είναι «ευρέως γνωστός» για την επικοινωνιακή του αμηχανία, αναφερόμενος σε παλαιότερα memes (όπως το βίντεο για το «κάπνισμα κρεάτων»). Άμυνα: Υποστήριξε ότι οι συμβουλές των συνεργατών του ήταν απλή ανατροφοδότηση και όχι προσπάθεια κατασκευής μιας ψεύτικης εικόνας.

Το ζήτημα του εθισμού και η ψυχική υγεία των νέων

Το κύριο μέρος της δίκης αφορούσε τον σχεδιασμό των αλγορίθμων και το αν αυτοί στοχεύουν σκόπιμα στον εθισμό των χρηστών.

Αμφισβήτηση ερευνών: Ο Ζούκερμπεργκ επέμεινε στη θέση ότι η επιστημονική κοινότητα δεν έχει αποδείξει ακλόνητα ότι τα social media βλάπτουν την ψυχική υγεία.



Ο Ζούκερμπεργκ επέμεινε στη θέση ότι η επιστημονική κοινότητα δεν έχει αποδείξει ακλόνητα ότι τα social media βλάπτουν την ψυχική υγεία. Χρόνος χρήσης: Παρά τα εσωτερικά έγγραφα που παρουσίασε ο Λέινιερ, ο επικεφαλής της Meta ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία απομακρύνθηκε από τους στόχους αύξησης του χρόνου χρήσης, εστιάζοντας στη «χρησιμότητα» των υπηρεσιών.



Παρά τα εσωτερικά έγγραφα που παρουσίασε ο Λέινιερ, ο επικεφαλής της Meta ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία απομακρύνθηκε από τους στόχους αύξησης του χρόνου χρήσης, εστιάζοντας στη «χρησιμότητα» των υπηρεσιών. Φίλτρα ομορφιάς: Ο Ζούκερμπεργκ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη βλάβη από τα φίλτρα αισθητικής, παρά τις αντίθετες απόψεις 18 εξωτερικών ειδικών που είχε συμβουλευτεί η ίδια η Meta.

Πολιτικές προστασίας και επαλήθευση ηλικίας

Ένα από τα σημεία τριβής ήταν η ευκολία με την οποία ανήλικοι κάτω των 13 ετών αποκτούν πρόσβαση στις πλατφόρμες.

Όριο ηλικίας: Ο CEO δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες εντοπισμού ψευδών δηλώσεων ηλικίας, αν και οργανώσεις προστασίας παιδιών αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων.



Ο CEO δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες εντοπισμού ψευδών δηλώσεων ηλικίας, αν και οργανώσεις προστασίας παιδιών αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Αντιδράσεις: Ο Τζος Γκόλιν της Fairplay χαρακτήρισε τον Ζούκερμπεργκ «αναξιόπιστο», τονίζοντας ότι στελέχη της Meta εμπόδισαν την κατάργηση λειτουργιών (όπως ο αριθμός των likes) που θεωρούνται εθιστικές.

Η σημασία της δίκης «Bellwether»

Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται «πιλότος» (bellwether trial), καθώς η έκβασή της θα επηρεάσει χιλιάδες παρόμοιες αγωγές παγκοσμίως.

Οι εναπομείναντες εναγόμενοι: Μετά τους συμβιβασμούς του TikTok και του Snap, η Meta και το YouTube παραμένουν οι κύριοι στόχοι της δικαστικής έρευνας.



Μετά τους συμβιβασμούς του TikTok και του Snap, η Meta και το YouTube παραμένουν οι κύριοι στόχοι της δικαστικής έρευνας. Η θέση της Meta: Η υπεράσπιση της εταιρείας υποστηρίζει ότι τα προβλήματα της KGM οφείλονται σε ταραχώδες οικογενειακό περιβάλλον και ότι η ενάγουσα χρησιμοποίησε το Instagram ως «μηχανισμό διαφυγής» και όχι ως αιτία των προβλημάτων της.

Διαβάστε ακόμα: Ευρωπαϊκή «μέγγενη» στη Shein: Έρευνα για κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά και «εθιστικούς» αλγόριθμους