Σε μια ιστορική και καταιγιστική εξέλιξη που κλονίζει τα θεμέλια της βρετανικής μοναρχίας, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ. Ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη στην κατοικία του στην ανατολική Αγγλία, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που συνδέονται με το πολύκροτο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Η επιχείρηση στο Wood Farm του Σάντριγχαμ

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα και με συντονισμένη επιχείρηση των βρετανικών αρχών. Σύμφωνα με την Daily Telegraph, περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή έφτασαν νωρίτερα σήμερα στο Wood Farm, την κατοικία του 65χρονου πρώην πρίγκιπα στο Σάντριγχαμ.

Η κατηγορία: Σύμφωνα με το BBC, ο Άντριου συνελήφθη με την κατηγορία της κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα (misconduct in public office).



Σύμφωνα με το BBC, ο Άντριου συνελήφθη με την κατηγορία της κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα (misconduct in public office). Η στάση του Άντριου: Ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή σε επιλήψιμες πράξεις, ενώ δεν προέβη σε κανένα σχόλιο μετά τη δημοσιοποίηση των πρόσφατων φακέλων της υπόθεσης Έπσταϊν.

Το υπόβαθρο της σύλληψης και οι νέες αποκαλύψεις

Ο Άντριου βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της στενής του φιλίας με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Η σχέση αυτή του έχει ήδη κοστίσει τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους στρατιωτικούς του τίτλους και τα επίσημα προνόμιά του.

Φάκελοι Έπσταϊν: Τις τελευταίες δέκα ημέρες, νέες αποκαλύψεις από δικαστικούς φακέλους έχουν φέρει ξανά το θέμα στο προσκήνιο, προκαλώντας τριγμούς όχι μόνο στο Παλάτι αλλά και στην πολιτική σκηνή.



Τις τελευταίες δέκα ημέρες, νέες αποκαλύψεις από δικαστικούς φακέλους έχουν φέρει ξανά το θέμα στο προσκήνιο, προκαλώντας τριγμούς όχι μόνο στο Παλάτι αλλά και στην πολιτική σκηνή. Πολιτικές προεκτάσεις: Η υπόθεση έχει φέρει σε δύσκολη θέση και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, λόγω του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον (επίσης γνωστού του Έπσταϊν) ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Η βρετανική κυβέρνηση τήρησε αυστηρή στάση απέναντι στις εξελίξεις. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε με δήλωσή του πως η αρχή της ισότητας απέναντι στον νόμο ισχύει για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως καταγωγής ή τίτλων, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Η υπόθεση αναμένεται να λάβει πλέον τη δικαστική οδό, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το πρόσωπο του έκπτωτου πρίγκιπα.

Διαβάστε ακόμα: Τζέφρι Επστάιν & Μαντλίν Μακάν: Η αλήθεια πίσω από την εμπλοκή του ονόματός της στα δικαστικά έγγραφα