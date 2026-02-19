Ένταση σε νοσοκομείο: Συγγενείς απομάκρυναν βίαια 102χρονο εκατομμυριούχο μετά από κρυφό γάμο

Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, όταν η οικογένεια ενός υπεραιωνόβιου μεγιστάνα παρενέβη δυναμικά για να τον απομακρύνει από τη νέα του σύζυγο. Το περιστατικό, που σημειώθηκε έξω από νοσοκομείο, φέρνει στο φως μια έντονη δικαστική και οικογενειακή διαμάχη για την περιουσία του 102χρονου άνδρα.

Το χρονικό του περιστατικού στο νοσοκομείο

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 3 Φεβρουαρίου στην περιοχή Ζονγκσάν, την ώρα που ο ηλικιωμένος εκατομμυριούχος, με το επώνυμο Ουάνγκ, αποχωρούσε από προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.

Η εμπλοκή: Ο 102χρονος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο έσπρωχνε η 68χρονη σύζυγός του, Λάι, η οποία εργαζόταν προηγουμένως ως φροντίστριά του.



Ο 102χρονος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο έσπρωχνε η 68χρονη σύζυγός του, Λάι, η οποία εργαζόταν προηγουμένως ως φροντίστριά του. Η παρέμβαση: Στην έξοδο του νοσοκομείου είχαν στήσει καρτέρι οι τρεις γιοι του, οι νύφες του και τα εγγόνια του.



Στην έξοδο του νοσοκομείου είχαν στήσει καρτέρι οι τρεις γιοι του, οι νύφες του και τα εγγόνια του. Η συμπλοκή: Οι συγγενείς απομάκρυναν βίαια τη 68χρονη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά, και πήραν το αμαξίδιο με τον ηλικιωμένο, οδηγώντας τον σε δικό τους όχημα.

Το παρασκήνιο του κρυφού γάμου

Η αιτία της σφοδρής σύγκρουσης εντοπίζεται στην απόφαση του 102χρονου να επισημοποιήσει τη σχέση του με τη φροντίστριά του, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση των νόμιμων κληρονόμων του.

Ημερομηνία γάμου: Ο γάμος τελέστηκε υπό άκρα μυστικότητα στις 5 Ιανουαρίου.



Ο γάμος τελέστηκε υπό άκρα μυστικότητα στις 5 Ιανουαρίου. Αποκάλυψη: Τα παιδιά του Ουάνγκ ισχυρίζονται ότι έμαθαν για το γεγονός λίγες ημέρες αργότερα, όταν τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο σπίτι του πατέρα τους.



Τα παιδιά του Ουάνγκ ισχυρίζονται ότι έμαθαν για το γεγονός λίγες ημέρες αργότερα, όταν τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο σπίτι του πατέρα τους. Κίνητρο: Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο γάμος έγινε με στόχο τον έλεγχο της μεγάλης περιουσίας του μεγιστάνα, ενώ εκφράζουν αμφιβολίες για τη βούληση του ηλικιωμένου.

Η επέμβαση των αρχών

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία μετά από εκκλήσεις της 68χρονης για βοήθεια. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέχθηκε λόγω της συγγενικής σχέσης των εμπλεκομένων.

Δήλωση οικογένειας: Οι συγγενείς παρουσίασαν έγγραφα που αποδεικνύουν τη συγγένεια, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν για την προστασία του πατέρα τους.



Οι συγγενείς παρουσίασαν έγγραφα που αποδεικνύουν τη συγγένεια, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν για την προστασία του πατέρα τους. Αποτέλεσμα: Ο 102χρονος απομακρύνθηκε τελικά με τα παιδιά του, ενώ η Λάι κατήγγειλε το περιστατικό ως απαγωγή και επίθεση.

Διαβάστε ακόμα: Σοκ στη Γαλλία: «Managers» του OnlyFans στρατολογούν γυναίκες και ανήλικα κορίτσια μέσω social media