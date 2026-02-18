Τραγική εξέλιξη στη Νάπολη: Αδύνατο ένα νέο χειρουργείο για τον μικρό Τομάζο

Μια οδυνηρή είδηση έρχεται από το νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης, καθώς οι ελπίδες για τη σωτηρία του δίχρονου Τομάζο εξανεμίζονται. Το ιατρικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2026, ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν επιτρέπει μια νέα μεταμόσχευση καρδιάς, αφήνοντας την οικογένειά του σε κατάσταση απόγνωσης.

Η απόφαση του ιατρικού συμβουλίου
Στη κρίσιμη συνεδρίαση συμμετείχαν κορυφαίοι καρδιοχειρουργοί από όλη την Ιταλία και εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας. Τα συμπεράσματα ήταν αποκαρδιωτικά:

  • Ασυμβατότητα: Οι τελευταίες εργαστηριακές εξετάσεις και η συνολική κλινική εικόνα του Τομάζο κρίθηκαν μη συμβατές με μια νέα χειρουργική επέμβαση.
  • Η κατάσταση του παιδιού: Ο οργανισμός του δίχρονου αγοριού είναι εξαιρετικά επιβαρυμένος μετά την πρώτη, αποτυχημένη μεταμόσχευση, καθιστώντας κάθε νέα προσπάθεια απαγορευτική.


Το χρονικό ενός ιατρικού εγκλήματος
Η τραγωδία ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου 2025, όταν ο Τομάζο υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση με ένα μόσχευμα που αποδείχθηκε «καταστραμμένο». Τα στοιχεία της έρευνας σοκάρουν:

  • Λάθη στη μεταφορά: Η καρδιά του δότη μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο στη Νάπολη μέσα σε ένα κοινό πλαστικό κουτί, αντί για ειδικό ισοθερμικό δοχείο.
  • Χρήση ξηρού πάγου: Αντί για κανονικό πάγο, χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος, ο οποίος προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά (ψύξη) στους ιστούς του μοσχεύματος.
  • Αδιέξοδο στο χειρουργείο: Οι γιατροί αντιλήφθηκαν τη ζημιά όταν το μόσχευμα έφτασε στη Νάπολη, αλλά αναγκάστηκαν να προχωρήσουν, καθώς η καρδιά του μικρού Τομάζο είχε ήδη αφαιρεθεί.

Η οδύνη της οικογένειας
Ο δικηγόρος της οικογένειας μετέφερε τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μητέρα του παιδιού. Μετά από εβδομάδες αγωνιώδους αναμονής και προσπαθειών να βρεθεί λύση, η μητέρα «αναγκάστηκε να αποδεχθεί την ιδέα ότι ο μικρός δεν θα καταφέρει».

Η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας μεταφοράς του μοσχεύματος, καθώς πρόκειται για μια πρωτοφανή υπόθεση ιατρικής αμέλειας που συγκλονίζει την Ιταλία και τη διεθνή κοινότητα.

