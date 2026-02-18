Τραγωδία στις Άλπεις: Άφησε την κοπέλα του στο βουνό, πήγε να φέρει βοήθεια. Πέθανε από το κρύο

Μια δικαστική υπόθεση που αναμένεται να θέσει νέα δεδομένα στα όρια της προσωπικής ευθύνης στο βουνό ξεκινά στην Αυστρία. Ένας 36χρονος ορειβάτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια, μετά τον θάνατο της 33χρονης συντρόφου του, Κέρστιν Γ., στο όρος Grossglockner τον Ιανουάριο του 2025.

Το χρονικό της μοιραίας ανάβασης

Η προσπάθεια του ζευγαριού να κατακτήσει την υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας (3.798 μ.) εν μέσω χειμώνα μετατράπηκε σε εφιάλτη λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών:

Ακραίο ψύχος: Το ζευγάρι ήρθε αντιμέτωπο με ανέμους 74 χλμ/ώρα και πραγματικές θερμοκρασίες -8°C, οι οποίες λόγω του ανέμου έδιναν αίσθηση -20°C.



Το ζευγάρι ήρθε αντιμέτωπο με ανέμους 74 χλμ/ώρα και πραγματικές θερμοκρασίες -8°C, οι οποίες λόγω του ανέμου έδιναν αίσθηση -20°C. Εγκλωβισμός: Οι ορειβάτες παγιδεύτηκαν σε μεγάλο υψόμετρο αργά το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου.



Οι ορειβάτες παγιδεύτηκαν σε μεγάλο υψόμετρο αργά το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου. Η εγκατάλειψη: Ο κατηγορούμενος άφησε τη σύντροφό του περίπου 40 μέτρα κάτω από την κορυφή, προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια στην απέναντι πλευρά του βουνού.



Ο κατηγορούμενος άφησε τη σύντροφό του περίπου 40 μέτρα κάτω από την κορυφή, προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια στην απέναντι πλευρά του βουνού. Κατάληξη: Λόγω της αδυναμίας των ελικοπτέρων να προσεγγίσουν τη νύχτα, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μόνη της από υποθερμία.

Οι κατηγορίες της εισαγγελίας για βαριά αμέλεια

Οι εισαγγελικές αρχές του Ίνσμπρουκ υποστηρίζουν ότι ο 36χρονος, ως ο πιο έμπειρος της ομάδας, έλαβε σειρά λανθασμένων αποφάσεων:

Καθυστερημένη εκκίνηση : Η ανάβαση ξεκίνησε δύο ώρες αργότερα από το προβλεπόμενο ασφαλές χρονικό όριο.

: Η ανάβαση ξεκίνησε δύο ώρες αργότερα από το προβλεπόμενο ασφαλές χρονικό όριο. Ακατάλληλος εξοπλισμός : Ο κατηγορούμενος επέτρεψε στη σύντροφό του να φορά μαλακές μπότες snowboard, ενώ δεν διέθεταν επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης (bivouac).

: Ο κατηγορούμενος επέτρεψε στη σύντροφό του να φορά μαλακές μπότες snowboard, ενώ δεν διέθεταν επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης (bivouac). Παράλειψη σήματος κινδύνου: Αν και ελικόπτερο πέταξε πάνω από το σημείο νωρίς το βράδυ, ο άνδρας φέρεται να μην έστειλε σήμα κινδύνου εκείνη τη στιγμή.

Αν και ελικόπτερο πέταξε πάνω από το σημείο νωρίς το βράδυ, ο άνδρας φέρεται να μην έστειλε σήμα κινδύνου εκείνη τη στιγμή. Έκθεση σε κίνδυνο: Η εισαγγελία τονίζει ότι την άφησε εκτεθειμένη στο κρύο χωρίς να χρησιμοποιήσει θερμικές κουβέρτες ή άλλο σωστικό εξοπλισμό.

Η υπερασπιστική γραμμή και οι νομικές προεκτάσεις

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι η απόφαση για την ανάβαση ήταν κοινή και ότι η κατάσταση της υγείας της γυναίκας επιδεινώθηκε ραγδαία και απρόβλεπτα:

Κοινή ευθύνη: Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι και οι δύο θεωρούσαν τους εαυτούς τους έμπειρους και προετοιμασμένους.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι και οι δύο θεωρούσαν τους εαυτούς τους έμπειρους και προετοιμασμένους. Αδυναμία επιστροφής: Ισχυρίζονται ότι όταν εμφανίστηκε η εξάντληση λίγο πριν την κορυφή, η κατάβαση ήταν πλέον τεχνικά αδύνατη.

Ισχυρίζονται ότι όταν εμφανίστηκε η εξάντληση λίγο πριν την κορυφή, η κατάβαση ήταν πλέον τεχνικά αδύνατη. Πιθανή ποινή: Σε περίπτωση καταδίκης, ο 36χρονος αντιμετωπίζει φυλάκιση έως και τριών ετών.

Η απόφαση του δικαστηρίου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα προσδιορίσει αν και πότε ένας ορειβάτης φέρει νομική ευθύνη για την ασφάλεια του συντρόφου του σε ερασιτεχνικές δραστηριότητες στο βουνό.

