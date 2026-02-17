Σοκ στη Γαλλία: «Managers» του OnlyFans στρατολογούν γυναίκες και ανήλικα κορίτσια μέσω social media

Μια σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας περιεχομένου για ενηλίκους αποκαλύπτει ρεπορτάζ του γαλλικού δικτύου BFM TV, φέρνοντας στο φως τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι λεγόμενοι «managers» του OnlyFans. Αυτοί οι διαχειριστές, παρουσιαζόμενοι ως επιτυχημένοι επιχειρηματίες, προσεγγίζουν μαζικά γυναίκες και ανήλικα κορίτσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποσχόμενοι γρήγορο πλουτισμό και μια πολυτελή ζωή που συχνά αποδεικνύεται ψευδής.

Η μέθοδος της «στρατολόγησης» και οι ψεύτικες υποσχέσεις

Οι διαχειριστές αυτοί χρησιμοποιούν συγκεκριμένες στρατηγικές για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των υποψήφιων «μοντέλων», στοχεύοντας κυρίως σε άτομα που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans ή το Mym.

Η προσέγγιση: Τα μηνύματα ξεκινούν συνήθως με μια φαινομενικά αθώα ερώτηση («Έχετε δύο λεπτά;») και συνεχίζουν με την παρουσίαση της επιχείρησης "OFM" (OnlyFans Management).



Η κατασκευασμένη εικόνα: Οι λογαριασμοί των managers στο Instagram είναι γεμάτοι με φωτογραφίες από το Ντουμπάι, γιοτ και στιγμιότυπα οθόνης με τεράστια οικονομικά κέρδη (π.χ. 10.000 δολάρια την εβδομάδα).



Η ψευδαίσθηση της νομιμότητας: Χρησιμοποιούν επαληθευμένους λογαριασμούς (verified) με χιλιάδες ακολούθους, οι οποίοι ωστόσο είναι συχνά αγορασμένοι, για να δείχνουν αξιόπιστοι στα μάτια των νεαρών γυναικών.

Στόχος ακόμα και ανήλικα κορίτσια

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας είναι η πλήρης αδιαφορία των στρατολόγων για την ηλικία των ατόμων που προσεγγίζουν, παραβιάζοντας κάθε ηθικό και νομικό φραγμό.

Επικοινωνία με ανηλίκους : Μαρτυρίες δείχνουν ότι κορίτσια λαμβάνουν τέτοια μηνύματα από την ηλικία των 17 ετών, ακόμη και όταν η ηλικία τους αναγράφεται ξεκάθαρα στο προφίλ τους.

Πειραματική επιβεβαίωση : Σε μια περίπτωση, η 27χρονη Μοργκάν δήλωσε ψευδώς στον στρατολόγο ότι είναι 17 ετών για να δει την αντίδρασή του. Ο «manager» συνέχισε τη συνομιλία κανονικά, χωρίς να πτοηθεί από το γεγονός ότι μιλούσε με μια ανήλικη.

Μαζική αποστολή μηνυμάτων: Οι διαχειριστές χρησιμοποιούν πολλαπλούς λογαριασμούς για να στέλνουν έως και 600 μηνύματα την ημέρα, προσπαθώντας να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τους αλγόριθμους των social media.

Η πραγματικότητα των κερδών και η παγίδα της εκμετάλλευσης

Παρά τις υποσχέσεις για αγορά σπιτιών και κάλυψη των ενοικίων των γονιών τους, η πραγματικότητα για τη συντριπτική πλειοψηφία των δημιουργών περιεχομένου είναι εντελώς διαφορετική.

Χαμηλά εισοδήματα: Σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση, το μέσο εισόδημα στο OnlyFans είναι λιγότερο από 300 ευρώ τον μήνα. Τα τεράστια ποσά αφορούν μόνο το κορυφαίο 1% των χρηστών.



Οικονομική εξάρτηση: Οι managers επιδιώκουν να ελέγχουν τους λογαριασμούς των γυναικών, παρακρατώντας μεγάλα ποσοστά από τα κέρδη τους και ωθώντας τες σε συνεχώς πιο ακραίο περιεχόμενο για να αυξήσουν τις πωλήσεις.

Η κυβερνητική αδράνεια απέναντι στην ψηφιακή μαστροπεία

Η άνοδος αυτών των «διαχειριστών» αναδεικνύει την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης να προστατεύσει τους ανήλικους και τις ευάλωτες γυναίκες στον ψηφιακό χώρο. Ενώ η δραστηριότητα αυτών των κυκλωμάτων θυμίζει σύγχρονη μορφή μαστροπείας, το ρυθμιστικό πλαίσιο παραμένει ελλιπές. Η έλλειψη αυστηρής νομοθεσίας που να ποινικοποιεί τη στρατολόγηση ανηλίκων σε τέτοιες πλατφόρμες και η αδυναμία ελέγχου των social media επιτρέπουν σε αυτούς τους «managers» να δρουν ανενόχλητοι. Η πολιτική ηγεσία φέρει σοβαρή ευθύνη που επιτρέπει τη μετατροπή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε πεδίο θήρευσης για τη βιομηχανία του σεξ.

