Τραγωδία: 11χρονος έχασε τη ζωή του από το επικίνδυνο challenge «chroming»

Μια συγκλονιστική υπόθεση που έρχεται από τη Βρετανία φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους θανάσιμους κινδύνους που ελλοχεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους χρήστες. Ο 11χρονος Φρέντι Ντέιβις βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του από τη μητέρα του, έχοντας πέσει θύμα μιας νέας, εφιαλτικής τάσης του TikTok που είναι γνωστή ως «chroming».

Το χρονικό της τραγωδίας και η σοκαριστική ανακάλυψη

Η Ρόουζαν, μητέρα του Φρέντι, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε όταν πήγε να ξυπνήσει τον γιο της για το σχολείο ένα πρωινό του Ιανουαρίου.

Η εύρεση του παιδιού: Ο Φρέντι βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι του, χωρίς να ανταποκρίνεται στα καλέσματα της μητέρας του.

Το μοιραίο αντικείμενο: Μέσα στο μπουρνούζι που φορούσε το παιδί, βρέθηκε κρυμμένο ένα αποσμητικό σώματος.

Η ιατροδικαστική έκθεση: Ο θάνατος του 11χρονου προκλήθηκε από εισπνοή βουτανίου. Το παιδί επιχείρησε να «φτιαχτεί» εισπνέοντας τις αναθυμιάσεις του αποσμητικού, ακολουθώντας μια πρόκληση που είχε δει στο διαδίκτυο.

Τι είναι το «Chroming» και γιατί είναι θανάσιμο

Το «chroming» (γνωστό και ως huffing ή spraying) είναι μια πρακτική που περιλαμβάνει την εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων από προϊόντα οικιακής χρήσης με σκοπό την πρόσκαιρη μέθη.

Πηγές κινδύνου: Εκτός από τα αποσμητικά, τα παιδιά χρησιμοποιούν μπογιές σε σπρέι, κόλλες, διαλύτες, καθαριστικά ή και υγρό αναπτήρα.



Εκτός από τα αποσμητικά, τα παιδιά χρησιμοποιούν μπογιές σε σπρέι, κόλλες, διαλύτες, καθαριστικά ή και υγρό αναπτήρα.



: Η εισπνοή αυτών των ουσιών προκαλεί άμεση βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες. Μία και μόνο προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε ανακοπή, αυτό που οι γιατροί ονομάζουν «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου από εισπνοή». Η παγίδα των social media: Η τάση παρουσιάζεται στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες ως ένα «αθώο» παιχνίδι, παρασύροντας παιδιά που δεν έχουν την ωριμότητα να αντιληφθούν τον κίνδυνο.

Η κραυγή αγωνίας μιας μητέρας προς τους γονείς

Η Ρόουζαν Ντέιβις αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τον χαμό του παιδιού της, ελπίζοντας να σώσει άλλες οικογένειες από την ίδια μοίρα.

Η άγνοια των παιδιών: «Το μυαλό των παιδιών δεν φτάνει στο κακό. Βλέπουν ένα βίντεο, το αντιγράφουν και δεν αναγνωρίζουν τον κίνδυνο», τόνισε χαρακτηριστικά.



«Το μυαλό των παιδιών δεν φτάνει στο κακό. Βλέπουν ένα βίντεο, το αντιγράφουν και δεν αναγνωρίζουν τον κίνδυνο», τόνισε χαρακτηριστικά. Πρόληψη στο σπίτι: Η ίδια προτρέπει τους γονείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί με την πρόσβαση των παιδιών σε προϊόντα αεροζόλ και να ενημερώνονται διαρκώς για τις τάσεις που κυκλοφορούν στα κινητά των παιδιών τους.

Η περίπτωση του Φρέντι δεν είναι η μοναδική, καθώς παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί πρόσφατα στη Βρετανία (όπως του 12χρονου Όλιβερ Γκόρμαν τον Μάιο του 2025) και την Αυστραλία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο του περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες και μεγαλύτερη κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των ανηλίκων.

