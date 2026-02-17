Ευρωπαϊκή «μέγγενη» στη Shein: Έρευνα για κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά και «εθιστικούς» αλγόριθμους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη επίσημης έρευνας κατά του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Shein, θέτοντας στο στόχαστρο σοβαρές παραβιάσεις που αφορούν την ασφάλεια των χρηστών και την πώληση παράνομων προϊόντων. Η υπόθεση, που προκαλεί παγκόσμιο αποτροπιασμό, επικεντρώνεται στη διάθεση σεξουαλικών βοηθημάτων με παιδικά χαρακτηριστικά μέσω της πλατφόρμας, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τους αυστηρούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βαρύ κατηγορητήριο της Κομισιόν

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση των παράνομων προϊόντων, αλλά επεκτείνεται σε μια σειρά από πρακτικές της εταιρείας, η οποία έχει πλέον την έδρα της στη Σιγκαπούρη.

Παράνομα Προϊόντα: Η πώληση ειδών που προσομοιάζουν σε παιδιά για σεξουαλική χρήση αποτελεί την κορωνίδα των κατηγοριών, εγείροντας ζητήματα ηθικής και νομιμότητας.

Εθιστικός Σχεδιασμός: Η Επιτροπή εξετάζει τις «εθιστικές» πτυχές της πλατφόρμας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν τους χρήστες εγκλωβισμένους σε ατέρμονο scrolling και αγορές.

Έλλειψη Διαφάνειας: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο αλγόριθμος συστάσεων προϊόντων, με τις αρχές να καταγγέλλουν αδιαφάνεια στον τρόπο που η Shein προωθεί το περιεχόμενό της στους καταναλωτές.

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και τα πρόστιμα-μαμούθ

Η έρευνα διεξάγεται υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA). Ο συγκεκριμένος νόμος υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να προστατεύουν τους πολίτες από επικίνδυνο περιεχόμενο.

Ενισχυμένος Έλεγχος: Ως πλατφόρμα με εκατομμύρια χρήστες, η Shein υπάγεται σε καθεστώς αυστηρότερης εποπτείας.

Οικονομικές Κυρώσεις: Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι παραβιάσεις, η εταιρεία αντιμετωπίζει πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της.

Η Θέση της Εταιρείας: Εκπρόσωπος της Shein δήλωσε ότι η πλατφόρμα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις της και συνεργάζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Η κυβερνητική ευθύνη και η προστασία των ανηλίκων

Η κίνηση αυτή της ΕΕ έρχεται σε μια στιγμή που η πίεση προς τις κινεζικής προέλευσης πλατφόρμες αυξάνεται διεθνώς. Η αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών και η έλλειψη αυστηρής κυβερνητικής παρέμβασης στο παρελθόν επέτρεψαν σε τέτοιες πλατφόρμες να λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Η σημερινή παρέμβαση υπογραμμίζει την ανάγκη για μηδενική ανοχή σε προϊόντα που προωθούν την παιδική εκμετάλλευση, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ευθύνες που φέρουν τόσο οι εταιρείες όσο και οι ρυθμιστικές αρχές για την ασφάλεια του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Διαβάστε ακόμα: Αρχεία Έπσταϊν: Στο «φως» η δαιδαλώδης σχέση της Ναόμι Κάμπελ με τον χρηματιστή