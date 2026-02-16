Κραν Μοντάνα: Η φωτογραφία του «μοιραίου σύρτη» – Πώς παγιδεύτηκαν 41 άτομα στην κόλαση του μπαρ

Μια συγκλονιστική φωτογραφία από το καμένο εσωτερικό του μπαρ «Le Constellation» στην Ελβετία έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας το τραγικό λάθος που οδήγησε στον θάνατο 41 ανθρώπους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας μεταλλικός σύρτης σε πόρτα υπηρεσίας, που μετατράπηκε σε αδιαπέραστο εμπόδιο για τους έντρομους θαμώνες.



Η πόρτα που δεν άνοιξε ποτέ

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η εφημερίδα Bild δείχνει τον σύρτη της πόρτας υπηρεσίας εντελώς παραμορφωμένο. Αν και η έξοδος αυτή οδηγούσε απευθείας στην ελευθερία, βρέθηκαν μπροστά της τρεις νεκροί. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, οι συνθήκες μέσα στο μπαρ ήταν εφιαλτικές:

Θερμοκρασίες: Το εσωτερικό είχε μετατραπεί σε καμίνι 300 βαθμών Κελσίου.

Λιωμένο πλαστικό: Η αφρώδης οροφή φλεγόταν και έσταζε πάνω στους θαμώνες.

Μηχανική βλάβη: Η πίεση που ασκήθηκε πάνω στην πόρτα ήταν τόσο μεγάλη, που ο σύρτης λύγισε, καθιστώντας αδύνατο το άνοιγμά του.



Οι τρεις θεωρίες των εμπειρογνωμόνων

Ο εμπειρογνώμονας πυρκαγιών που επικαλείται η εφημερίδα Blick αναπτύσσει τρεις εκδοχές για το πώς εγκλωβίστηκαν τα θύματα:

Άγνοια του μηχανισμού: Οι παρευρισκόμενοι δεν γνώριζαν ότι ο σύρτης έπρεπε να συρθεί προς τα πίσω. Πίεσαν την πόρτα με τόση δύναμη που ο μέταλλο παραμορφώθηκε. Μηδενική ορατότητα: Μέσα στον πυκνό καπνό ήταν αδύνατο να εντοπιστεί ο σύρτης, καθώς είχε το ίδιο χρώμα με την πόρτα. Μαζικός πανικός: Η μάζα του πλήθους έσπρωξε την πόρτα με τέτοια ορμή, που ο σύρτης «κλείδωσε» οριστικά λόγω της παραμόρφωσης από το βάρος των σωμάτων.



Πολλαπλές παραβάσεις ασφαλείας

Η έρευνα αποκαλύπτει εγκληματικές παραλείψεις που μετέτρεψαν το μπαρ σε παγίδα θανάτου:

Μπλοκαρισμένη έξοδος: Μια δεύτερη έξοδος κινδύνου ήταν φραγμένη από ένα σκαμπό μπαρ, όπου επίσης βρέθηκαν τρία θύματα.

Η «σκάλα-καμινάδα»: Η μοναδική σκάλα διαφυγής είχε στενέψει στο μισό μετά από παρεμβάσεις του ιδιοκτήτη, Jacques Moretti, το 2015. Καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να ανέβει, ο καυτός αέρας ανέβαινε από κάτω, δημιουργώντας το φαινόμενο της καμινάδας.

Η τραγωδία στο Κραν Μοντάνα, με 41 νεκρούς και 115 τραυματίες, παραμένει μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις παραβίασης κανόνων πυρασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε ακόμα: «Αγώνας ενάντια στον χρόνο» για 2χρονο αγόρι μετά από αδιανόητο ιατρικό λάθος