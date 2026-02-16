Τζέφρι Επστάιν & Μαντλίν Μακάν: Η αλήθεια πίσω από την εμπλοκή του ονόματός της στα δικαστικά έγγραφα

Η δημοσιοποίηση του ογκώδους αρχείου που αφορά τον Τζέφρι Επστάιν και την Γκισλέιν Μάξγουελ έφερε ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση της Μαντλίν Μακάν. Μια μαρτυρία του 2009, η οποία παρέμενε στα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, «πυροδότησε» σενάρια για πιθανή σύνδεση της εξαφανισμένης Βρετανίδας με το εγκληματικό δίκτυο του Αμερικανού παιδόφιλου.

Η μαρτυρία που προκάλεσε σάλο

Ένα ανώνυμο πρόσωπο ισχυρίστηκε ότι είδε μια γυναίκα –την οποία αργότερα ταύτισε με τη Μάξγουελ– να συνοδεύει ένα κορίτσι που έμοιαζε έντονα στη Μαντλίν.

Η λεπτομέρεια του ματιού: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι το παιδί κάλυπτε το δεξί του μάτι, κίνηση που πολλοί συνέδεσαν με το χαρακτηριστικό σημάδι στην ίριδα (κολόβωμα) που είχε η μικρή Μαντλίν.

Η αμφισβήτηση: Ο ίδιος ο μάρτυρας παραδέχθηκε πως δεν ενημέρωσε την αστυνομία τότε, αλλά ανακάλεσε το γεγονός χρόνια μετά, επηρεασμένος από θεωρίες που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο.





Η στάση των αρχών: «Όχι» σε νέα έρευνα

Παρά τον θόρυβο στα social media, οι επίσημες υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ κρατούν αποστάσεις:

Έλλειψη στοιχείων: Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρείται μεμονωμένη και στερείται επιβεβαίωσης. Operation Grange: Οι ερευνητές της ειδικής επιχείρησης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για τη Μαντλίν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την εξαφάνισή της ως τελείως διακριτή από την υπόθεση Επστάιν.





Το σκίτσο και οι «ντετέκτιβ» του διαδικτύου

Οι χρήστες του διαδικτύου προσπάθησαν να συνδέσουν την Μάξγουελ με ένα παλιό σκίτσο υπόπτου από τη Βαρκελώνη (2009). Ωστόσο:

Η περιγραφή τότε αφορούσε μια νεότερη γυναίκα, πιθανώς από την Αυστραλία.

Υπάρχουν αναφορές που τοποθετούν τη Μάξγουελ στη Νέα Υόρκη την περίοδο της εξαφάνισης της Μαντλίν.



Συμπερασματικά, αν και το όνομα της Μαντλίν καταγράφηκε στα επίσημα χαρτιά λόγω της μαρτυρίας, οι αρχές επιμένουν πως δεν υπάρχει καμία επαληθευμένη σύνδεση ανάμεσα στα δύο μεγάλα εγκληματολογικά αινίγματα.

