Έσβησα τη μηχανική υποστήριξη της κόρης μου μετά τα δηλητηριασμένα σφηνάκια

Μια ιστορία που προκαλεί ανατριχίλα και οργή περιγράφει η Σου Γουάιτ, μητέρα της 28χρονης Βρετανίδας δικηγόρου Σιμόν Γουάιτ, η οποία έχασε τη ζωή της από νοθευμένο αλκοόλ κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Λάος. Η υπόθεση, που αφορά τον θάνατο συνολικά έξι τουριστών, καταλήγει σε μια δικαστική απόφαση-πρόκληση.

Το χρονικό της δηλητηρίασης

Η Σιμόν, μια ανερχόμενη δικηγόρος με λαμπρό μέλλον, ταξίδεψε στην Άπω Ανατολή τον Νοέμβριο του 2024. Η μοιραία βραδιά εκτυλίχθηκε στο Nana Backpacker Hostel, στη δημοφιλή πόλη Βανγκ Βιένγκ, όπου κατανάλωσε δωρεάν σφηνάκια βότκας.

Η ουσία του θανάτου: Το αλκοόλ ήταν νοθευμένο με θανατηφόρα μεθανόλη.



Το αλκοόλ ήταν νοθευμένο με θανατηφόρα μεθανόλη. Τα συμπτώματα: Η 28χρονη υπέστη επιληπτικές κρίσεις και αναπνευστική ανεπάρκεια.



Η 28χρονη υπέστη επιληπτικές κρίσεις και αναπνευστική ανεπάρκεια. Η τραγική απόφαση: Μετά από μια περίπλοκη επέμβαση στον εγκέφαλο και τρεις ημέρες σε μηχανική υποστήριξη χωρίς ελπίδα ανάρρωσης, οι γιατροί –επικαλούμενοι βουδιστικές πεποιθήσεις– αρνήθηκαν να απενεργοποιήσουν τα μηχανήματα. Η μητέρα της αναγκάστηκε να το κάνει η ίδια. «Ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου», εξομολογείται.

Δικαστική απόφαση - «Προσβολή»

Η οργή των οικογενειών των θυμάτων ξεχειλίζει μετά την ανακοίνωση των ποινών στο Λάος:

Πρόστιμα-ψίχουλα: Στους δέκα εργαζόμενους του ξενώνα επιβλήθηκαν πρόστιμα μόλις 95 λιρών (περίπου 115 ευρώ) στον καθένα.



Στους δέκα εργαζόμενους του ξενώνα επιβλήθηκαν πρόστιμα μόλις 95 λιρών (περίπου 115 ευρώ) στον καθένα. Καταστροφή στοιχείων : Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι κυρίως για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων, ενώ τους επιβλήθηκαν ποινές με αναστολή.



: Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι κυρίως για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων, ενώ τους επιβλήθηκαν ποινές με αναστολή. Επαναλειτουργία: Παρά το γεγονός ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο ξενώνας λειτουργεί πλέον κανονικά με διαφορετικό όνομα.

Διεθνής κατακραυγή

Εκτός από τη Σιμόν Γουάιτ, τη ζωή τους έχασαν δύο 19χρονες από την Αυστραλία, δύο γυναίκες από τη Δανία και ένας 57χρονος Αμερικανός. Οι γονείς των θυμάτων, που επικοινωνούν μέσω WhatsApp για να στηρίξουν ο ένας τον άλλον, χαρακτηρίζουν την απόφαση «ντροπιαστική προδοσία» και καταγγέλλουν τη διαφθορά των τοπικών αρχών.

Η μητέρα της Σιμόν δηλώνει απογοητευμένη και από τη στάση του βρετανικού Foreign Office, τονίζοντας πως νιώθουν αβοήθητοι απέναντι σε ένα σύστημα που δεν αξιολογεί την ανθρώπινη ζωή περισσότερο από μερικές δεκάδες λίρες.

